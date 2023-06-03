【想買屋？】新報告揭示澳洲各地最有性價比地區

在DSR data 的報告研究了在南澳、維州、昆州和新州的市場情況。報告指出， 如果大家要尋找一些物有所值的屋宇和追求最大的資本增值，大家可能需要留意一些比較令人忽視的地區。





該份報告的分析師謝潑德告表示，一些被低估的地區通常是當地的屋宇在長期的增長是低於平均水平， 但卻在近期的需求有所增加。





該報告在確定某個地區是否被低估或高估時，是考慮了區內的房屋供求的比例、市場周期的時間、連鎖反應潛力、房屋單位對獨立屋的比例，以及周圍地區的價值等因素。





先看看雪梨最被低估的地區。 報告指這些地區集中在北部海灘、東部地區、內西區和St George 等地區。





報告認為位於內西區的Forest Lodge 的房價被低估的幅度最大，該區的房價遠低於附近的Annandale 和 Glebe地區的房價 。





其他被低估的地區包括 Greenacre、Brighton-Le-Sands、Bexley North 和 Denistone。





墨爾本



在墨爾本，該報告認為 Carlton North 的房屋在未來幾年最有可能會快速增長。





其他被認為房價被低估的地區包括 Beaumaris、Avondale Heights 和 St Kilda，根據 PropTrack 的數據，這些地區的房價跌幅最大 (114%)。





布里斯本



布里斯本自新冠疫情以來， 當地的房屋價格經歷了創紀錄的增長，而在這個報告中發現一些最被低估房價的地區可能會讓人有些意外。





報告指，Graceville 是當地房價被低估排名最高的地區， 其餘區域包括 Underwood、Auchenflower、Cannon Hill、Nudgee、Richlands 和 Lota，報告認為這些地區的房價在未來幾年可能會出現大幅增長。





另外，報告亦指出有13 個地區的住宅單位的價格增長幅度會倍增，這些區域包括南布里斯本、Spring Hill、布里斯本市、Bowen Hills和West End。





同時，布里斯本河以南的地區，包括 Carina Heights、Bulimba、Mt Gravatt 東等亦會有升幅。





阿德雷德



最後看看阿德雷德。根據該報告指，位於市中心地區的Norwood的住宅單位的增幅應該會最大。現時，該區的住宅單位中位價為 $ 422,100 ，對於首次置業者和投資者來說， 都是一個相當之具有吸引力的地區。





至於在Glenunga區，目前該處的獨立屋中位價接近 $108萬，是排名第二的地區。 另外，在 Plympton的住宅單位、Westbourne Park 和 Rosewater 獨立屋都是被列為目前最值得購買房屋的地區。





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