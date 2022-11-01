全國房價連續第六個月下跌 除一地區「反趨勢」上漲

根據房地產分析公司 CoreLogic 星期二（11 月 1 日）公布的新數據，全國住宅物業價格在 10 月份進一步下跌 1.2%，是連續第六個月錄得跌幅。





全國各首府城市的住宅物業價格分別下跌 0.2% 至 2% 不等。





雪梨及墨爾本過去兩、三個月的住宅物業價格跌幅已有所放緩，分別在按月下跌 1.3% 及 0.8%；但布里斯本則錄得全國最高的跌幅，按月下跌 2%。而全國按月下跌最少的首府城市則是柏斯，跌幅為 0.2%。





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首府城市整體跌幅目前經已逐步放緩，由八月的 1.6% 回落至九月份的 1.4%，及至十月份的 1.1%。



不過，CoreLogic 研究總監勞利斯（Tim Lawless）認為，目前指住宅價格下跌的最壞時期已過仍是言之尚早。





他說：「雖然跌幅有所放緩，澳洲借貸人面對利率進一步上升以及通脹不斷上升並維持高企的雙重打擊下，隨著利率進一步上升及家庭財務越趨緊絀，我們確實有可能看見跌幅將重新回升。」





他稱，房地產市場低迷的情況整體「有序」，這是由於新出售物業數量低於平均水平，導致整體物業庫存處於平穩狀態。





「同時，勞工市場緊張、借貸人累積儲蓄，以及定息貸款人數量較正常多，亦是造成這個現象的一些因素。」





各偏遠地區（非首府城市）方面，全國大部份州及領地的非首府城市亦按月錄得住宅物業價格跌幅，其中新州偏遠地區錄得 1.7% 跌幅，其次為維州（1.4%）及昆州（1.3%）。





全國各區域在十月份，只有南澳偏遠地區錄得輕微 0.1% 的房地產價格上漲。



季度數據亦相類似。各大首府城市中，布里斯本住宅物業價格按季下跌 5.4%，其次為雪梨（5.3%）、坎培拉（4.3%）、荷伯特（4.1%）及墨爾本（3.1%）。





至於各州及領地的偏遠地區，跌幅最大則是新州（5%），其次為昆州及塔州（4%），以及維州（3.7%）。南澳偏遠地區亦是全國唯一一個按季錄得住宅物業價格上漲的地區，錄得 0.8% 升幅。





儘管全國住宅物業價格普遍回落，房屋價格依然較新冠疫情前為高，意味房屋業主的物業資產值依然較買入價為高。





全國各主要城市，房屋價格上調 25.5% 過後目前已回落 6.5%。雪梨房屋價格上漲 27.7% 後在一月份達致頂峰，至今已回落 10.2%；墨爾本房價上漲 17.3% 後，自今年二月以來已下跌 6.4%。





房屋價格的跌幅亦較住宅單位為高。各首府城市的房屋價格在十月份下跌 1.2%，但住宅單位僅錄得 0.7% 的跌幅。





數據顯示，首府城市房屋價格在此前上漲 29.9% 至四月份的頂峰後，至今已回落 7.2%；而住宅單位的價格亦在上漲 13.2% 過後回落 4.2%。



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