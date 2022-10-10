SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月10日）Play05:54SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.82MB)Published 10 October 2022 at 7:00pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 10 October 2022 at 7:00pmBy Koma ChengSource: SBS瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes多個國家否決討論新疆人權 被指已被中國收買【疫苗快報】澳洲今日首次推出二價疫苗（10月10日）專家指第三階段減稅不合時宜 鼓吹明年 5 月前修改法例華人網絡專家義務助Optus客戶查泄露：「想盡己能力幫助社會」