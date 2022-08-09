SBS 新聞簡報（10月27日）

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前國務院總理李克強逝世

中國官方媒體中央電視台報道，李克強在星期四 (10 月 26 日) 出現突發心臟病逝世，享年 68 歲。

李克強曾擔任中國第七任國務院總理長達十年的時間，也是中國第二大權力人物，他自今年 3 月退休。

 李克強在 1976 年加入中國共產黨，在北京大學攻讀法律系後畢業，亦在北京大學完成碩士及博士學位，擁有法學學士、經濟學碩士及博士學位，是中國共產黨建國以來學歷最高的總理。

他曾被視為共產黨最高領導層的競爭者，但近年來越來越被習近平邊緣化。

美國軍方對敘利亞發動攻擊，目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊兩個設施

美國軍方對敘利亞發動攻擊，目標是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）使用的兩個設施。

 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中表示，這次襲擊是回應對自 10 月 17 日以來，在獲伊朗支持的民兵團體對駐伊拉克和敘利亞的美國人員的19次襲擊。

10 月 26 日與27 日的連夜空襲，以武器和彈藥儲存設施為目標。

由於越來越擔心以色列與哈馬斯衝突可能蔓延到整個中東，美國一直在加強兵力，包括駐敘利亞的 900 名士兵和駐伊拉克的 2,500 名士兵。

澳洲國家安全機構擔心中東衡突導致澳洲出現暴力

澳洲國家安全機構越來越擔心，對加沙的迫在眉睫地面入侵將加劇緊張局勢，並可能導致澳洲本地出現暴力。

據了解，官員擔心極端組織——包括伊斯蘭極端分子和新納粹分子——可能會視地面入侵行動為許可暴力行為。

但目前在澳洲沒有因中東衝突而出現有策劃暴力活動的證據，澳洲的恐怖主義威脅等級也尚未提升。

外界也擔心海外的澳洲人，雖然澳洲人並未成為積極的攻擊目標，但擔心可能會捲入衝突。

聯邦警察表示以「長江換匯」進行合法轉帳華人未受到調查

澳洲聯邦警察表示，涉嫌參與澳洲華人匯款集團洗黑錢事件的人的生活方式，將對那些在生活成本方面掙扎的澳洲人造成冒犯。

經過 14 個月的行動，澳洲聯邦警察指控「長江換匯」利用澳洲的 12 家門市作為有組織犯罪分子的掩護，將「黑錢」轉移進出澳洲。

聯邦警察東部司令部助理警務署長達梅托（Stephen Dametto）表示，長江集團被指控在過去三年涉嫌洗黑錢近 2.3 億元。

達梅托指，警方指控該公司逃避合法匯出的資金和其他收入的納稅義務，剝奪了聯邦納稅人數百萬元。聯邦警察指控該集團成員過著上流生活，在澳洲最奢華的餐廳吃飯，喝葡萄酒和價值數萬美元的清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛花費近40萬元購買的車輛。

四名中國公民和三名澳洲公民在墨爾本被捕。達梅托表示，利用「長江換匯」進行合法轉帳的華人並未受到調查。

美國指俄軍正在處決不遵守命令士兵

美國表示，收到消息指，俄羅斯軍方正在處決在與烏克蘭的戰爭中不遵守命令的士兵。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，所有單位都將因不遵守規定而成為目標。

俄羅斯已加強攻擊烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）附近地區，以及烏克蘭東北部的庫普揚斯克市（Kupyansk），試圖在冬天來臨之前推進前線。

颶風「奧蒂斯」吹襲阿卡普爾科

墨西哥城市阿卡普爾科已宣布進入緊急狀態，颶風「奧蒂斯」（Otis）已造成該市至少 27 人死亡、4 人失蹤。

在這座嚴重依賴旅遊業的城市，颶風將樹木連根拔起，並對在海岸邊的房屋和旅館造成嚴重破壞。

據報道，當地還發生搶劫事件，有居民表示他們仍未得到任何援助，有居民在加油站排隊，指正在等待官員重新供電。

昆州南部Tara附近的山火繼續肆虐

昆州南部Tara附近的山火繼續肆虐，威脅生命和家園，消防隊員希望在本星期能控制局面。

在布里斯本西部燃燒的大火希望在周五能得到控制，大火目前已造成至少一人死亡，建築物被摧毀，

消防人員本週已在昆州撲滅了 420 宗火災，全州保持高度戒備。

艾巴尼斯向拜登表達對阿桑奇被持續監禁的擔憂

總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)在訪問美國期間，直接向總統拜登表達對維基解密的創始人阿桑奇（Julian Assange）被持續監禁的擔憂。

9月，一個由澳洲政界人士組成的跨黨派團體訪問華盛頓，呼籲美國政府放棄對阿桑奇的引渡程序。

但本周較早些時候，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示在記者會上向澳洲記者表示，這是司法部的引渡問題。
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艾巴尼斯甫抵美即宣佈微軟投資 50 億元助澳抵禦網絡威脅

體育消息

斯里蘭卡隊在10月26日星期四班加羅爾擊敗了 2019 年冠軍球隊英格蘭，令英格蘭板球隊的世界盃夢碎。

英格蘭隊長巴特勒( Jos Buttler)表示，在五場比賽中輸掉四場比賽之後，球隊現在需要「一些奇蹟」才能在比賽中晉級。

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