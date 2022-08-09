SBS 新聞簡報（7月6日）

法院裁定酒店羈留難民不人道但合法

聯邦法院裁定，當局在酒店羈留難民的做法不人道但合法。





原本羈留在離岸難民中心的伊朗難民阿齊米塔巴爾，因醫療需要被送到澳洲後，曾被羈留在墨爾本的酒店長達14個月。





移民部長吉爾斯表示，他將仔細考慮判決及其影響。他說工黨政府一直致力於只有在必要時將羈留作為最後手段，又強調目前被羈留的人數已比過去少很多。



兒童流感個案急增 當局促家長打針

新州的數據顯示，上星期要入急症室的流感病人數字增加了37%，過半數病人年齡是低於16歲。其中乙型流感更易傳染學齡兒童。





首席衛生官錢特表示，新冠病毒傳播減弱的同時，流感疫症加劇，特別是在5至16歲兒童群體中。她建議家長盡快帶子女打流感針。



數據：六成原住民遭受職場歧視

數據顯示，多數原住民曾經在職場遭受歧視。





多元文化理事會的最新調查發現，有59%的原住民及托勒斯海峽島民稱，今年曾經在公司受到歧視或騷擾。該比例比2021年進行的調查高9個百份點。





助理原住民事務部長麥卡錫（Malarndirri McCarthy）表示，原住民必須保持堅強，而澳洲反對任何形式的歧視，國民會見到這些問題並改善這個國家。



國際航班登記系統故障癱瘓全國機場

辦理國際航班登機手續的系統出現問題，全國多個機場出現航班延誤。





邊防署證實，管理登機手機系統的服務供應商今日發生電腦故障，影響多個主要城市的機場國際航班。





當局在部份機場為出境人士轉用人工服務。



西澳殉職警員出殯 多位政要出席

因公殉職的西澳警員今日出殯，約2000人參加喪禮。





上月在警方截查失車期間，28歲的警員Anthony Woods被撞倒，傷重不治。





當局為他在珀斯舉行喪禮，聯邦反對黨領袖、西澳總督和西澳州長都有出席。



香港立法會通過區議會改革削減直選

香港立法會通過區議會修訂條例草案，大幅減少直選議席至兩成，委任和間接選舉的席數分別佔四成；參選資格要由政務司司長審查；區議會主席由議員互選改為由民政事務專員出任。





行政長官李家超對此表示歡迎，形容是完善地區治理工作的重要里程碑，貫徹落實「愛國者治港」原則，發揮好區議會諮詢和服務的功能。



疫苗組織助非洲打擊瘧疾問題

全球疫苗聯盟組織（GAVI）將在兩年內，為非洲12個國家提供1800萬劑瘧疾疫苗。





世衛表示，原有的450萬劑疫苗已全部向3個國家派發完畢，為150萬名兒童注射，而新一批疫苗可令再多數百萬名兒童受惠。





非洲是瘧疾最嚴重的地區，個案佔全球九成五以上，每年導致50萬名5歲以下兒童死亡。



體育消息

溫布頓網球公開賽，衛冕冠軍祖高域（Novak Djokovic）直落三盤淘汰澳洲球手湯臣（Jordan Thompson），輕鬆晉級男單第三圈，衝擊個人第8個溫網錦標。



