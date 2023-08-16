塔州勢將成第一個禁止納粹禮和圖案的州份

20230517001798730058-original (2).jpg

2023 年 5 月 13 日，一群新納粹份子被警察下令從他們抗議的地方撤走，他們離開時行了納粹禮，惹來各界注視。 Source: AAP / Michael Currie

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

今年較早時候，有人於墨爾本的示威活動中，使用了納粹敬禮，結果惹來了許多人的不安和痛苦。現在，塔州極有可能成澳洲為第一個禁止這種手勢的州份。

預計有關的法案，將在未來幾天成為法律。

事緣今年 5 月，右翼新納粹示威者在墨爾本一次示威期間，當被勒令離開維州議會附近範圍時，眾人行了納粹敬禮。

當時新納粹團體在州議會外舉行反移民集會，但遭到左翼反法西斯反抗者激烈對抗。

而防暴警察一早便作出了部署，使用胡椒噴霧和騎警來控制人群。

左翼分子舉起示威牌，上面寫了許多關於支持包容、多樣性和社會正義的字句。
JORDAN IRAQ ANTI US DEMO
2004 年 4 月，約旦示威者用腳踐踏一些印上了時任美國總統小布殊的照片，照片上面畫上了納粹符號。 Source: AAP / JAMAL NASRALLAH/EPA
納粹禮引起了聯邦政府的關注，他們在 6 月時宣佈將引入法例，禁止在澳洲全國使用最常見的兩個納粹圖案、符號，即是萬字符 (swastika () 和由兩個 S 形盧恩字母組成的黨衛隊標誌 (SS bolts symbol)。

現在，塔州政府即將成為第一個施行禁止納粹禮法例的州份。

這次塔州議會引入的法案，還禁止展示納粹圖案、符號，但對於使用它們是有「合法目的」的，則予以豁免，這包括學術、藝術、宗教、科學、文化、教育或者執法目的。

詳情請收聽溫楚良這節報導。
更多內容

澳洲或正式禁止「納粹標誌」 違者可重判

雪梨Bondi驚現廿個納粹標記

【反種族主義】維州或立法禁止展示納粹標誌

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （8月16日）

Prime Minister Scott Morrison is shown the CSL Lab where a COVID-19 Vaccine is being produced, Melbourne

【收息股】澳銀行股還有上升空間嗎？市場如何解讀業績報告

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（8月15日）

20230321001777269914-original.jpg

【專家話你知】從他方接收非法財物會有何後果？