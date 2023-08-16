塔州勢將成第一個禁止納粹禮和圖案的州份

預計有關的法案，將在未來幾天成為法律。





事緣今年 5 月，右翼新納粹示威者在墨爾本一次示威期間，當被勒令離開維州議會附近範圍時，眾人行了納粹敬禮。





當時新納粹團體在州議會外舉行反移民集會，但遭到左翼反法西斯反抗者激烈對抗。





而防暴警察一早便作出了部署，使用胡椒噴霧和騎警來控制人群。





左翼分子舉起示威牌，上面寫了許多關於支持包容、多樣性和社會正義的字句。



2004 年 4 月，約旦示威者用腳踐踏一些印上了時任美國總統小布殊的照片，照片上面畫上了納粹符號。 Source: AAP / JAMAL NASRALLAH/EPA 納粹禮引起了聯邦政府的關注，他們在 6 月時宣佈將引入法例，禁止在澳洲全國使用最常見的兩個納粹圖案、符號，即是萬字符 ( swastika ( 卐 ) 和由兩個 S 形盧恩字母組成的黨衛隊標誌 (SS bolts symbol)。





現在，塔州政府即將成為第一個施行禁止納粹禮法例的州份。





這次塔州議會引入的法案，還禁止展示納粹圖案、符號，但對於使用它們是有「合法目的」的，則予以豁免，這包括學術、藝術、宗教、科學、文化、教育或者執法目的。



