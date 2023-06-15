【退智症】大腦生理疾病引起 亞裔加勒比裔較常見

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2023 年 5 月 17 日，95 歲患有退智症的養老院院友 Clare Nowland 因手持牛扒餐刀不放下，最後遭到場警員電擊，一星期後在醫院去世。 Source: AAP / SUPPLIED/PR IMAGE

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在今天的「健康快樂人」裡，溫楚良請來了西雪梨大學林奇恩教授 (Professor Danforn Lim) 和大家談談「退智症」(「認知障礙症」、「腦退化症」、舊稱「老人癡呆症」；英文稱為 dementia)。

的今年 5 月中，一名住在新州 Cooma 一家養老院、患有「退智症」的 95 歲婆婆，由於持着牛扒餐刀不放，被到場的警員用電擊槍射中，一個星期後死亡。

這件事頓時引起社會對「退智症」的關注。

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根據研究，一個人越早患上糖尿病，他日後患上退智症的風險也會隨之增加。 Source: AAP / Peter Byrne
據林奇恩教授說，「退智症」描述一組症狀，例如喪失記憶力、口齒不清、情緒及行爲的轉變。

「退智症」是因大腦的生理疾病引起，而非心理疾病所致。它並不是自然老化的一部份，也並非完全不可預防。即使不幸患病，若得到適當的援助，患者同樣可以生活得很好 。

亞裔和加勒比裔患「退智症」機率較高

另外，無論是什麼文化、種族、宗教、性別或國籍背景的人士，都有可能患上「退智症」。不過「退智症」在亞裔和加勒比裔中較常見，因為相對其他族裔，他們患高血壓、糖尿病、中風和心臟病等可引起「退智症」的疾病也較為普遍。

然而，通過運動和均衡飲食，可以降低患病的風險。

至於「退智症」有哪些類型、對患者有些什麼影響，請大家收聽這節「健康快樂人」。
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