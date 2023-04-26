在澳洲若遭性侵或未同意性行為 應如何應對？

內容警告：本文及播客含有性暴力內容。





澳洲全國平均每日接報85宗性侵罪行。研究發現，超過三份之一年輕人曾經歷過違背自己意願的性行為。





如果你經歷了未經同意的性行為，甚至強姦，可以考慮向當局通報，把對方移交司法系統。不過此舉的後續程序往往會帶來持續的情緒波動。





維州高級警長凱利（Monique Kelley）領導著一個調查性罪行的團隊，其部份職責是在受害人即報案人筆錄及提供證據時予以協助。





「我們有4個目標。首先是保護並支持受害人。然後我們會徹底調查所有所知的事情，收集證據確認是否發生過犯罪。之後我們找出並拘捕疑兇，送上法庭。」



她建議受害人在一位信任的人陪同下前往警署，因為筆錄和蒐證過程可以對受害人造成創傷。





「我總是提醒我們的探員，對受害人說任何話時都要記得，她們來警署報案說的可能是最嚴重和最大壓力的事情。」



一個經歷創傷的人，脆弱程度是非常高的......我們需要給她們時間，我們需要聆聽，我們需要對她們的說話持開放態度。

報案

如果受害人是在事發數小時內報案，將會獲得驗傷、法律諮詢和心理諮詢的服務。





受害人需要做特殊的身體檢查，由法醫收集證據。受害人可能可以選擇女性的法醫和警員。





之後受害人需要做詳細的筆錄。這可能和驗傷不在同一天進行。





律師布拉德利（Michael Bradley）表示，明白做筆錄會非常困難，但司法系統需要受害人詳細講出犯案過程。「如果之後有新的內容加入或需要修改，最終受損的是檢控一方。因此受害人要承受即時的負擔。」



九成的性侵受害人都不會報案。研究發現，五份之一的澳洲人相信女性會就性侵和強姦報案，該比例是西方國家中最高。





調查記者希爾（Jess Hill）在SBS紀錄片系列《Asking for it》中，談及未經同意的性行為案件在司法系統中的過程。





她說，重要的是受害人要確保筆錄內容準確，而無論對方施暴是否時間久遠都可以說出來。「沒有時間限制，（但）越早說越好，因為可以找到更多證據。」





「警方做的筆錄時最重要的文件，將會作為呈堂證供，因此受害人要確保內容準確無誤。」



專家表示，無論受害人是否報案，都非常需要支援服務。 Credit: FG Trade Latin/Getty Images 完成報案程序後，警方會進行調查，受害人將是案件的關鍵證人。警方的證據將由公共檢察長（Director of Public Prosecutions）辦公室審視，若通過警方將會拘捕疑兇並提起公訴。





希爾說：「疑凶可能獲准保釋，也可能無需保釋便釋放。疑凶可能還柙候審，但並非被捕後一定不會釋放......即使沒有起訴，也不意味著性侵沒有發生，只是警方認為不足以在法庭起訴。」



出庭

一旦案件去到法庭，受害人——以及可能有的目擊證人——必須上庭作供。證人會被檢方和辯方交叉盤問。





相反，被告有權保持沉默。被告可以認罪、否認控罪，或只承認較輕微的罪行。





布拉德利律師表示，雖然受審的不是受害人，但司法程序可能令很多受害人感到不安。



大部份的（強姦）案件中，唯一的證據是受害人的供詞。檢方承擔所有責任，必須證明整個案件沒有合理疑點，這是非常重大的負擔。

他解釋，檢方必須證明該性行為沒有得到同意。「如果沒有（受害人）同意而被告相信有，那（被告的）想法便不合理。」





他說，由於大部份的性侵案被告都會保持沉默不作供，所以庭審重點將是受害人的供詞，變成受害人是否可信的討論。「陪審團只會聽到受害人的故事，這是檢方唯一要證明的證據。」



辯方會提出合理疑點，（庭審）方向便關乎受害人供詞的疑點。因此她們會被質疑說謊。

凱利警長表示，她很少遇到她懷疑說謊的受害人。「作為這方面數十年的專家，我可以說沒人想經歷這個程序，沒人想暴露於法律程序面前，因此謊稱有事發生是非常、非常罕見。」





如果最終法庭裁定罪名成立，下一步是判刑。





希爾說：「判刑選擇很廣，可以不留案底、社會服務令，可能罰款、坐牢。如果不符合受害人預期，可能會令她們感到沮喪。」





「判刑時，通常會有受害人的陳述，是非常重要的時刻，很多受害人會向法庭講出她們受到怎樣的影響。」



Source: Supplied 近年澳洲一些司法轄區修改法例，強制由被告賴舉證其在性行為之前已獲得同意。一些地方還引入不同的選項，允許受害人正式報案，但不必經歷司法程序。





布拉德利律師相信，此舉可以幫助那些擔心有其他人會遭受暴行的受害人。「通常驅使受害人（走法律程序）是因為擔心其他人，因為沒有所謂的一次性強姦犯。」





「這個舉報系統好在可以發現性罪行慣犯，讓警方向受害人反饋『這人似乎是嚴重罪犯，你想追查下去嗎？』」



