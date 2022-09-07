國會議員為何認為儲銀加息要解僱儲備銀行行長？

聯邦財長查默斯在儲銀宣布加息後發表講話。





查默斯說：『這對去多家庭而言是十分困難，同時亦令家庭收緊預算開支，對很多已經吃不消的澳洲人亦會帶來更大的壓力。』





金融諮詢公司 The Motley Fool 的首席投資顧問菲利普斯（Scott Phillips） 表示，對於一般有房貸的人士，這意味著在他們目前每個月的還款數字上玩要加多約 300元。





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他說：『對於許多人而言嚟講，這是一個殘酷的影響，因為不僅價格上漲，而且儲備銀行也令房貸變得更加昂貴，雖然這樣做是希望能阻止通脹，但與此同時，亦意味著澳洲家庭必須面對雙重打擊，包括買東西時更貴、亦要面對更高的油價，而如果他們有房貸的話，銀行也會加息。』





同時，一些經濟學家亦警告，今次加息所帶來的影響仍然有待觀察，而對於許多有貸款的人而言，他們亦才剛開始感受到前兩次加息所帶來的影響。而菲利普斯表示，在不久的將來相信利率亦不可能會下降。因為現時在世界其他地方的通脹率比澳洲玩要高，所以他認為儲備銀行可能會繼續加息以確保消除通脹的威脅，然後才會考慮其他問題。





不過，目前大家的目光都會集中在 10 月的財政預算案上，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）已經表示，政府正尋求長期的解決方案。





他說：『政府將會在這兩個星期推出對付生活開支上漲措施的立法，包括更便宜的藥物和托兒服務，政府了解國民所承受的壓力，而我們亦希望能夠採取措施，減輕大家的生活開支壓力。』





但是，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則認為，政府應該採取更多措施。





達頓表示：『我知道澳洲國民投票支持工黨是認為他們有計劃來幫助大家解決生活費用的問題，但總理說他有一個計劃，包括承諾降低電價，但澳洲國民知道， 他並沒有兌現這個承諾。事實上亦恰恰相反， 就是電力價格在工黨的領導下是不斷上漲。』





其實，在整個疫情期間，澳洲的利率一直處於最低水平，而儲銀最初亦表示，不打算在 2024年前提高現金利率。但現時卻連續五次加息。





綠黨參議員麥金（Nick McKim）認為儲銀根本不唔應該提高利率，並認為要解僱儲備銀行行長洛菲利。





麥金表示： 『洛菲利必須離開。他正在打擊租房和有房貸的人士。他亦正打擊負債累累的小生意人士。雖然洛菲利早前表示利率要到 2024年才會上漲，但現時他卻繼續加息。』





不過，The Motley Fool 的首席投資顧問菲利普斯則表示，鑑於目前的大氣候，儲備銀行是別無選擇，只能夠提高利率。他指出，雖然儲備銀行原意是希望讓工資上漲，然後可以看到溫和的通脹和更大的工資增長，因為這樣是可以讓他們有足夠的空間和時間來加息。





但菲利普斯表示，壞消息是我們正受到像供應鏈的衝擊，另外，亦有地緣政治、烏克蘭戰爭和其他問題的結合，這亦意味著通脹比他們預期來得更快、更早和更嚴重。





不過，一間房 貸經紀人域治 （Chantelle Range）就表示，許多經濟學家相信這只會是短暫的情況。而專門從事房地產的律師奇迪亞克（ Richard Chidiac）就建議考慮入市的人士稍為等待一下，並要重新評估他們的財務狀況，確保自己的銀行賬戶有足夠資金作為緩衝。詳情請聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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