【受壓半年怕露面】華裔記者昨公開評論涉疆問題再受「熟人」滋擾

研究新疆問題的澳洲研究員及記者、亦是《出賣維吾爾人》報告的主要作者許秀中 （Vicky Xu）昨日在墨爾本的 La Trobe大學就中國人權狀況發表演講期間受到追擊。





在她開始發言後，聽眾中有一名男性公開質疑其報告的合法性，最絡終要由講座的主持、澳洲戰略政策研究所（ASPI）的高級研究員萊博德致電保安將涉事男子帶走。





打斷許秀中的人，是來自多次公開支持中共政策的澳洲政治團體公民黨的巴維克。





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據報，該組織每年收到大約 200 萬元「不知名捐款」。





許秀中亦指她認得該名男子，相信此人曾在墨爾本機場對他作出滋擾，當時對方同樣質疑報告的立場。





《出賣維吾爾人》報告主要研究中國向維吾爾少數民族設立的「再教育營」的情況，報告亦譴責中國正對維吾爾族人進行「勞動改做」的問題，萊博德亦是報告的聯合作者之一。





許秀中在昨日表示，她之前有一年半時間，一直受到來自中國政府及親北京的「狂熱支持者」的「騷擾、針對及恐嚇」而面對越來越大的壓力，因此她在過去這段時間，一直害怕公開露面或接受媒體的訪問。





許秀中強調，相信批評其工作的人，是為了威嚇本地的大學，令他們不再「邀請」批評中國共產黨的人發言、或參與大學活動。她指，目前這種文化有惡化的趨勢，情況亦正對於在澳洲公開討論中國問題的人士構成危險。





「對方的目的，相信是想嚇怕澳洲的研究機構和大學，令他們不再邀請像她一樣的記者、研究人員及分析員發言。」 許秀中





「正因為我有份參與今次活動、大學方面要專門安排保安人員到場。」





許秀中出生於中國甘肅省嘉峪關市。除了是澳洲智庫的研究員、亦是前專欄記者、及楝篤笑演員。





不過，巴維克否認曾騷擾許秀中，指其動機只是想知對方是否會就涉疆言論「承擔一切責任同後果」，他亦否認自己在機場伏擊許秀中的說法，強調與對方只屬「偶然相遇」。





上個星期三，聯合國一名特別報告員小保方智亦發布的一份報告亦聲稱，已核實有關中國在新疆對維吾爾人進行勞改教育的消息。





但巴維克宣稱，聯合國及澳洲戰略政策研究所並無實質證據，證實在新疆有勞改營。





「大眾開始關注澳洲戰略政策研究所，主要係因為對方正對中國進行誹謗。」





「我們每次詳細研究有關宣稱，始終都無法發現真正支持有關論點的證據。」 巴維克





「不單止是這些宣稱及評論本身(有問題)，發言人的語氣及態度亦然。」





相反，他強調，中國新疆正經歷伊斯蘭恐怖主義問題而必須作出處理。





人權觀察組織Human Rights Watch的發言人麥克尼爾（Sophie McNeill）表示，目前的情況反映澳洲當局而家有更大責任、令各個社區的異見者、批評人士及揭露真相的記者，都視澳洲成為佢地的真正「避風港」。





「人權觀察組織已經向澳洲政府提交書面意見書，要求澳洲要加強保護各個僑民社區，當局而家有真正需要保護他們，並確證其人身安全，因為他門的原居地、已再無法提供這方面的保障。」 人權觀察組織\發言人麥克尼爾

「情況已不單止涉及批評中國的人，還有例如來自柬埔寨、厄立特里亞及沙特的女性尋求庇護者。」





與此同時，澳洲維吾爾唐格里塔婦女協會的代表表示，中國在新疆設立再教育營，令他們有家人、親戚及同胞已完全同外界失去聯繫，他們有證據證明這一點。



