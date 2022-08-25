SBS廣東話節目

【受壓半年怕露面】華裔記者昨公開評論涉疆問題再受「熟人」滋擾

SBS廣東話節目

Vicky Xu (supplied).jpg

《出賣維吾爾人》報告的主要作者許秀中 Source: Supplied

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 25 August 2022 at 11:49am
By Tom Canetti, Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS

中國新疆問題報告的澳洲華裔作者昨日在演講時被滋擾、最後要由保安介入，她指自己亦因為就涉疆問題發言而正不斷受到網上及當面滋擾，並在過去一年半不敢「公開露面」，人權倡議者則呼籲、澳洲政府是時候進行改革進一步保障澳洲人的言論自由。

Published 25 August 2022 at 11:49am
By Tom Canetti, Ivan Leung
Presented by Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS
研究新疆問題的澳洲研究員及記者、亦是《出賣維吾爾人》報告的主要作者許秀中 （Vicky Xu）昨日在墨爾本的 La Trobe大學就中國人權狀況發表演講期間受到追擊。

在她開始發言後，聽眾中有一名男性公開質疑其報告的合法性，最絡終要由講座的主持、澳洲戰略政策研究所（ASPI）的高級研究員萊博德致電保安將涉事男子帶走。

打斷許秀中的人，是來自多次公開支持中共政策的澳洲政治團體公民黨的巴維克。

Advertisement
據報，該組織每年收到大約 200 萬元「不知名捐款」。

許秀中亦指她認得該名男子，相信此人曾在墨爾本機場對他作出滋擾，當時對方同樣質疑報告的立場。

《出賣維吾爾人》報告主要研究中國向維吾爾少數民族設立的「再教育營」的情況，報告亦譴責中國正對維吾爾族人進行「勞動改做」的問題，萊博德亦是報告的聯合作者之一。

許秀中在昨日表示，她之前有一年半時間，一直受到來自中國政府及親北京的「狂熱支持者」的「騷擾、針對及恐嚇」而面對越來越大的壓力，因此她在過去這段時間，一直害怕公開露面或接受媒體的訪問。

許秀中強調，相信批評其工作的人，是為了威嚇本地的大學，令他們不再「邀請」批評中國共產黨的人發言、或參與大學活動。她指，目前這種文化有惡化的趨勢，情況亦正對於在澳洲公開討論中國問題的人士構成危險。

「對方的目的，相信是想嚇怕澳洲的研究機構和大學，令他們不再邀請像她一樣的記者、研究人員及分析員發言。」
許秀中

「正因為我有份參與今次活動、大學方面要專門安排保安人員到場。」

許秀中出生於中國甘肅省嘉峪關市。除了是澳洲智庫的研究員、亦是前專欄記者、及楝篤笑演員。

不過，巴維克否認曾騷擾許秀中，指其動機只是想知對方是否會就涉疆言論「承擔一切責任同後果」，他亦否認自己在機場伏擊許秀中的說法，強調與對方只屬「偶然相遇」。

上個星期三，聯合國一名特別報告員小保方智亦發布的一份報告亦聲稱，已核實有關中國在新疆對維吾爾人進行勞改教育的消息。

但巴維克宣稱，聯合國及澳洲戰略政策研究所並無實質證據，證實在新疆有勞改營。

「大眾開始關注澳洲戰略政策研究所，主要係因為對方正對中國進行誹謗。」

「我們每次詳細研究有關宣稱，始終都無法發現真正支持有關論點的證據。」
巴維克

「不單止是這些宣稱及評論本身(有問題)，發言人的語氣及態度亦然。」

相反，他強調，中國新疆正經歷伊斯蘭恐怖主義問題而必須作出處理。

人權觀察組織Human Rights Watch的發言人麥克尼爾（Sophie McNeill）表示，目前的情況反映澳洲當局而家有更大責任、令各個社區的異見者、批評人士及揭露真相的記者，都視澳洲成為佢地的真正「避風港」。

「人權觀察組織已經向澳洲政府提交書面意見書，要求澳洲要加強保護各個僑民社區，當局而家有真正需要保護他們，並確證其人身安全，因為他門的原居地、已再無法提供這方面的保障。」
人權觀察組織\發言人麥克尼爾
「情況已不單止涉及批評中國的人，還有例如來自柬埔寨、厄立特里亞及沙特的女性尋求庇護者。」

與此同時，澳洲維吾爾唐格里塔婦女協會的代表表示，中國在新疆設立再教育營，令他們有家人、親戚及同胞已完全同外界失去聯繫，他們有證據證明這一點。

該名代表亦強調，今年是澳中建交貿易 50 週年，但澳洲不應慶祝這個日子，反而應就新疆問題向中國應提出抗議。

READ MORE

聯合國高級專員訪中國 促檢討反恐政策以符國際人權標準

【聯邦大選】專訪西藏裔候選人：中國欺凌澳洲、粉碎香港民主

中國就各方對華態度作出強烈回應

分享

Latest podcast episodes

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （8月25日）

AAP Lea Suzuki.jpg

【專家釋疑】猴痘會否成爲疫症？新冠疫情是否已經到頂？

Mirror Concert Vivian AAP.jpg

Mirror事故調查小組公佈初步意外原因

AAP Jacquelyn Martin.jpg

全球央行周年大會前夕 市場表現反覆