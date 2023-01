Hearing app to help determine hearing health

Available in other languages

Available in other languages

Sound Scouts helps parents of school age children determine if there are any hearing problems or issues with their children.











Scout Scouts is one of the 200 recipients of 200 Businesses of Tomorrow awarded by Westpac

















Si Carolyn Mee ng Sound Scout ay isang app developer na naka pokus sa kalusugan ng pagdinig.





Ang mga bagong silang na sanggol ay sumasailalim sa hearing test, ngunit kung malusog ang pag-dinig wala ng nagaganap na follow-up na hearing test. Ang Sound Scouts ay tumutulong sa mga magulang ng mga batang mag-sisimulang mag-aral na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng pag dinig ng kanialng mga anak

















Ang Sound Scouts ay isa sa 200 nakatanggap ng Businesses of Tomorrow ng Westpac