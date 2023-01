Ang nakapagpapabagong pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinang migrante at Aborihinal na Australyano

Available in other languages

Si Jelina Haines ay dumating sa Australya bilang migrante noong mga huling taon ng dekada nobenta.





Siya ay isang ampon at nagsilbing magulang sa kanyang mga nakababatang kapatid sa rural na komunidad sa rehiyon ng Bisayas sa Pilipinas.





Ang batang si Jelina ay sumagot sa kanilang pangangailangan at lumikha ng mga 'art crafts' mula sa katutubong materyales upang ibenta sa mga palengke para mapakain ang kanyang pamilya.





"Moving and adapting to new culture was not an easy transition but going back to school and learning new stuff particularly in arts was a healing process" -J.H. Source: Supplied by Jelina Haines





Nang siya ay bagong dating sa Australya, ang kanyang paghihirap ay nanatili - ngunit sa pagkakataong ito, sa ibang anyo.





Inamin ni Jelina na siya ay biktima ng mga panglahi o 'racial' na mga atake, at nai-'stereotype' base sa kulay ng kanyang balat at bansang pinanggalingan.





Dinala nito ang mahiyain at tahimik na Pilipina sa kawalan ng koneksyon sa ibang tao, na nagdulot ng kanyang pag-iisa. Ang paniniwalang hindi siya tanggap sa bagong lipunan ay nagmistulang Goliath na pinaniniwalaan niya noong hindi niya matatalo.





"My father–in–law Alan Haines, myself and my mother-in-law Christine Haines (who passed away 3 years ago), a part of my journey since I moved to Australia."-JH Source: Supplied by Jelina Haines





Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagmamahal sa paglikha ng mga 'art crafts' ay nanatiling buhay sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa kanyang sining hanggang ang tadhana ay dinala siya isang araw sa 'workshop' ng paghahabi ng basket ni Ellen Trevorrow (na kanyang tinatawag na si Aunty Ellen), isang nakatatandang Ngarrindjeri.





"Moving and adapting to a new culture was not an easy transition but going back to school and learning new stuff particularly in arts was a healing process."





Sa sining ng paghahabi ng makalumang 'art crafts' ng komunidad Ngarrindjeri, nadiskubre ni Jelina ang bagong kahulugan ng kanyang buhay at natagpuan ang koneksyon sa pamamagitan ng kanyang pakikipagkaibigan kay Aunty Ellen,





Ang tahanan ay naririto rin sa banyagang lupain

Ang paghahabi ay naging simbolikong marka ng kanilang pagkakaibigan. Nadiskubre ni Jelina na mayroong pagkakapareho hindi lamang sa paghahabi ng basket sa pagitan ng mga Pilipino at Ngarrindjeri kung hindi pati na rin sa kanilang kultura, paniniwala at tradisyon.





Matapos niyang malalimang makibahagi sa komunidad ni Aunty Ellen, napagtanto niyang ang tahanan niya ay hindi lamang ang pamilyar na lupain kung saan niya pinalaki ang kanyang mga kapatid, ang tahanan ay naririto rin sa piling ni Aunty Ellen at ang mga nakatatandang Ngarrindjeri.





"Being an artist allows me to communicate without hesitation. It builds my confidence. Winning awards has also been helpful." -J.H. Source: Supplied by Jelina Haines





Simula noon, ang pagtutulungan sa pagitan ni Jelina at Aunty Ellen ay nagpatuloy at nagbukas ng mga pinto sa oportunidad. Nagsimula sila ng mga proyekto upang tulungan ang mga kabataan, magpatupad ng mga programa at magtungo sa mga museo sa ibang bansa para sa kanilang mga eksibit.





“When you respect each other, you build that trust and if you build that trust and respect together, you kind of collaborate and you help each other,” pagbabahagi ni Jelina.





Ang pagsasara ng Kampo ng Coorong

Isa sa mga haylayt ng kanilang pagkakaibigan ay ang magkahawak-kamay na pagtatrabaho sa Camp Coorong, isang pangkultural na sentro ng edukasyon at museo na dati ay pine-preserba ang mga pamana ng Ngarrindjeri sa pamamagitan ng sining.





Sila ay namamahala ng mga 'workshops' sa Camp Coorong, at tinuturuan ang mga hindi Aborihinal ng mga pamamaraan ng Ngarrindjeri sa paghahabi ng basket. "It's how the elders pass their knowledge to other communities," kanyang idinagdag





Ang kampo, sa kasamaang-palad, ay nagsara noong nakaraang taon. Ang dalawang kababaihan ay gumawa ng pangunahing hakbang para muling buksan ito ngunit sa kasalukuyan ay tumigil muna dahil sa kondisyon ni Aunty Ellen.





"[Aunty Ellen] is unwell and she's losing hope," ayon sa Pilipina.





Si Jelina, na kinikilala si Aunty Ellen na kanyang ina at tagapagpayo, ay nais na ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban para sa Camp Coorong. Ngunit kanya ring nalalaman na mayroong mga limitasyon.





Jelina Haines and Aunty Ellen’s trip to Vancouver. They presented a research paper related to her PhD study. Source: Supplied by Jelina Haines





Sa gitna ng kanyang kapighatian, ang dalawang kababaihan ay gumagawa pa rin ng paraan upang mapanatiling buhay ang paghahabi ng basket ng mga Ngarrindjeri. Si Jelina ay nagsasagawa ng mga 'workshops' sa mga eskwelahan at nag-oorganisa ng mga programa para kay Aunty Ellen para makapagbigay din dito ng sahod sa mahirap na panahong ito.





Sila rin ay nagtutulungan sa mga malalaking koleksyon tulad ng 'life-size' na balyenang kanilang hinabi, na hindi magtatagal mula ngayon, ay ma-e-eksibit sa Museo ng Louvre sa Pransya.





Paghilom sa pamamagitan ng makabuluhang relasyon

Ang sumunod na nangyari matapos ng napakasimpleng pag-uusap sa pagitan nina Jelina at Aunty Ellen ay makapangyarihan. Nakita nila na mayroon silang malaking pagkakapareho sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa lahi, linggwahe at pamana ng kasaysayan.





Ang relasyon niya kay Aunty Ellen ay inilabas ang pinakamaganda sa kanya. Binago siya nito tungo sa isang matapang na alagad ng sining na karapat-dapat lamang na makakuha ng mga prestihiyosong karangalan sa komunidad ng sining.





Siya rin ay nag-aral upang mapatatag ang kanyang tiwala sa sarili at maging tagapagsulong ng maraming mga adbokasiya tulad ng edukasyon sa mga kabataan at karapatan ng mga kababaihan. Pinaniniwalaan ni Jelina na ang edukasyon ay binago siya upang mas maging matapang na ipahayag ang kanyang boses na may dignidad.





Ms Haines is currently doing her PhD research at University of South Australia. She also has an ongoing project called, ‘Literacy Backpack Project Philippines'. Source: Supplied by Ms Jelina





Sa taong ito, si Jelina ay nominado sa dibisyon ng South Australya na 'Australia of the Year awards' sa kategoryang 'Local Hero'. Siya ay kinilala dahil sa kanyang pangkomunidad na trabaho at pag-aaral sa unibersidad, na nakatuon sa kultura ng 'Indigenous Australians'.





Sa tugatog ng kanyang tagumpay, malaki ang kanyang pagkakaiba sa bulnerable niyang sarili noon. Ang parte ng kanyang buhay na ito ay tila matagal ng nawala at hindi na kailanman magbabalik.





Si Jelina ay nagdalamhati na sa kanyang masakit na nakaraan na hindi na niya mababago. Sa kanyang pagsulong, kanyang iniisip na siya ay naghilom sa pamamagitan ng mga relasyon na kanyang sinimulan, na ang pundasyon ay respeto at paniniwala, dito sa lupain na kanyang inampon.





Ang makahulugang koneksyon ni Jelina kay Aunty Ellen at marami pang mga taong kanyang tinulungan mula sa iba't ibang etnikong pinanggalingan, ay naging daan para siya ay sumulong at lumakad sa hinaharap na puno ng pag-asa.











