Mga katutubong komunidad tinutugunan ang climate change

Ayon sa ministro ng Indigenous essential services na si Chansey Paech, sinisikap nilang hanapin ng solusyon ang mga solar power na na-aaccess gamit ang mga prepaid meters.





"We are working with Jacana Energy around the tariff system because this is new territory but we’re absolutely committed to finding a solution.”





Nangunguna sa proyekto ang mga Aboriginal na komunidad na tinutulak ang green energy sa sinasabing red centre.





Makakabenpisyo mula sa solar power ang sampung libong prepaid meter customer na may mababang sahod ganun din ang mga katutubong komunidad.





Pinangungunahan ng Marlinja ang pagpapatakbo ng solar powered community centre.





At sa paparating na tag-init, sinusulong ng mga medical professional na tulad ni Simon Quity isang doktor sa Alice Springs na dapat ay gawing priyoridad ang abot kayang enerhiya.





“Extreme heat that disrupts the power system even for a couple of hours can destroy their medications and destroy the contents of their food and is immediately life- threatening. it’s a very significant and life-threatening issue.”











