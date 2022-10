ACT patuloy ang pag-iingat laban sa bagong COVID-19 strain

Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng COVID-19 free tests sa kapitolyo at pinapayuhan ang komunidad na huwag magpakakampante at patuloy na mag-sanitise at mag-social distance.





Noong nakaraang linggo, biglaang isinara ni Punong Ministro Andrew Barr at nang lokal na Ministro ng Kalusugan ang borders nang ACT para sa mga non-ACT residents na mangagaling sa Greater Sydney area at Queensland.





Pinayuhan naman ang mga residente ng ACT na ipaalam sa kinauukulan kung sila ay nanggaling sa mga apektadong lugar at kinakailangan na mag-self-quarrantine sa loob ng 14 na araw.





Patuloy nilang inooberbahan ang sitwasyon para makapagbigay ng tamang payo sa mga Canberrans lalo pa’t school holidays at marami sa mga pamilya dito ay nagnanais na bumisita sa mga karatig estado.





Sa huling ulat, binalaan ni Punong Ministro Andrew Barr ang mga Canberrans na huwag pumunta sa labing isang councils mula NSW. Kabilang dito ang Parramata, Blacktown, Fairfield at Strathfield.





Linuwagan naman ang travel restrictions at hindi na ipinatupad ang quarantine para sa mga lokal na nanggaling mula sa Central Coast at Wollongong.





