Aged care providers may babala sa lumalalang epekto ng Covid-19 sa kanilang sektor sa Australia

Nagluluksa ang buong aged care community dito sa Australia dahil sa pumalo na sa halus 400 ang mga inaalagang residente o 389 ang namatay dahil sa Covid-19 nitong buwan lang nga Enero 2022. Sanhi nito ang mabilis na pagkalat ng Omicron variant.





Ang datos na ito ay kuha noong ika-dawalampu’t anim ng Enero, at kumpara sa buong taon ng 2021, na may 282 lang ang namatay, nababahala ngayon ang mga awtoridad.





Nitong katapusan lang ng Enero 2022 umabot na sa 9,643 residente ang nahawaan ng virus habang 14,257 staff ang nahawaan ng COVID-19 sa buong bansa.





Highlights





May naitatala ng kaso ng sub-variant ng Omicron na BA.2 kaya hinihimok ang lahat na magpabooster shot sa buong sektor

15 hanggang 30 porsyento ng mga aged care workers ay hindi nakapagtrabaho dahil nagpositibo ng virus o kaya ay close contact

Ang mga sakop ng Australia Defence Force ay kinokonsiderang gagamitin para makakatulong sa krisis

Kaya ayon kay Paul Sadler, ang CEO ng Aged and Community Services Australia, talagang nakakapanglumo ang mga pangyayari. Kaya nanawagan ito sa pambansang gabinete na bumuo ng mas konkretong pamamaraan para matugunan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng namamatay na mga residente at repasohin ang isyu sa sahod at benepisyo ng mga aged care workers.





"Mabilis na kumalat ang Omicron sa komunidad at ang mga kaanak ng mga residente ang nakahawa sa mga ito at lumala na lang sya sa buong aged care community sa buong bansa. Sa totoo lang hindi madaliang trabaho ng mga aged care workers dahil nakasuot sila ng PPE, googles, face masks, faceshield . What's happened is Omicron spread so widely through the broader community that it has infected residents who are out seeing the family. It has infected the staff and the family members. And it has then entered nearly three-quarters of the aged care homes across Australia. So it has really overwhelmed the aged care system in a way that the earlier waves - Alpha in 2020, and Delta in 2021 - didn't do. And we need to recognise that the toll that this has taken on aged care staff. You are having to wear gowns, googles and face masks and so on. There is a extra whole layer of activity that staff are having to go through in order to prevent the spread of the disease and look after older people. But what I should say is we have a broader issue about the pay rates for aged care workers. Their wages are less than those in retail, in health or disability. And older people, and the people who work for them, deserve better than that."