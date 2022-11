Alamin kung paano harapin ang pag-aalboroto o tantrums ng mga bata

Presented by Shiela Joy Labrador-Cubero

Highlights Lumabas sa bagong pananaliksik 5 milyong na nasa edad 1 hanggang 3 taong gulang na bata ang nag-aalboroto o may tantrums sa loob ng bahay sa Australia araw-araw.

Mahigit sa kalahati ng mga magulang ang umamin na sa oras ng pagkain, pagtulog at pagbihis ang pinakamahirap kung saan nag-aalboroto ang kanilang mga anak.

Nanawagan ang mga Paediatrician o doktor mula sa Toddler Toolkit sa mga magulang na suriin muna ang kanilang sariling damdamin, bago tumugon sa pag-uugali ng kanilang anak.

Biniyayaan ng apat na anak si Azenith at Aristotle Ortiz mula Sydney. Puro babae ang una nitong mga anak, at pinakabunso ang nag-iisang lalaki, sinabi ng 42 taong gulang na si Azenith hindi madali ang pagpapalaki sa mga bata, lalo na kapag nagkakasakit at nagsisimula na silang magka-isip. Dahil dito nakikita ang pagkakaiba ng kanilang pag-uugali kahit magkakapatid.





"Magkakaiba sila ng ugali, kahit magkakapatid. May madalas may tantrums, meron namang hindi. Itong bunso nagsisimula na biglang nag-aalboroto lalo na kapag bibihisan kaya minsan hinahayaan ko na lang maglaro muna," kwento ni Azenth.





Naniniwala ang inang si Azenith Ortiz kapag nag-aalboroto ang mga bata, dapat ay huminahon, kausapin ang mga anak, at respetuhin ang kanilang damdamin para hindi mabigat ang pakiramdam ng mga bata at ng magulang. Source: Azenith Ortiz May negosyo sa Pilipinas ang mag-asawa kahit mahirap hinahati nito ang oras, dahil gusto nitong maging hands-on sa pag-aalaga sa mga anak.





"May ilang beses na nasa mall kami kasama ang mga bata pagkatapos may gustong laruan hindi ko naman mabili dahil syempre hindi pwede lahat ibigay. Biglang umiyak at nakakahiya dahil ang daming tao kaya kinarga ko at kinausap ko siya nang kami lang dalawa."





Kwento ni Azenith mahaba ang kanyang pasensya pero sinusubukan din minsan ang kanyang kakayahan.





"May pagkakataon dahil stress na ako sa lahat ng bagay sa bahay pagkatapos bigla na lang nag-aalboroto, nasigawan ko at napagalitan pero pagkatapos, sobrang guilty ako kaya kinausap ko ng mahinanon at sinuyo binigyan ko ng chocolate o candy."





Azenith Ortiz kasama ang dalawang bunsong anak. Source: Azenith Ortiz Dagdag ni Azenith bilang isang magulang dapat intindihin ang mga anak pero hindi ibig sabihin na pinapabayaan o walang disiplina ang mga ito, dahil maaaring kausapin ang anak at ipaintindi ang mga bagay-bagay ng mahinahon at hindi kailangang sigawan o pagbuhatan ng kamay.





"Hindi ako perfect na mother, pero bilang isang magulang kailangan nating magsakripisyo habaan ang pasensya, kausapin at ipaintindi sa kanila ang lahat. Hindi kailangang saktan o ipahiya sa ibang tao, dapat ay respetuhin din ang kanilang nararamdaman at higit sa lahat huwag sabayan ang init ng kanilang ulo.





Kapag na-stress tayo hindi makakabuti sa ating sarili at sa mga bata. As a parent, naniniwala ako walang magulang na gagawa ng isang bagay na ikakapahamak ng anak."





Ang karanasan ni Azenith ay sinang-ayunan at kinumpirma ng Paediatrician na si Dr Daniel Golshevsky o mas kilalang si Dr Golly na co-founder ng Toddler Toolkit. Sabi nito ang pagkakaroon ng toddler o batang nasa edad 1 hanggang 3 taong gulang ay isang mahirap at malaking trabaho, dahil nasusubukan ang kakayahan at pasensya ng mga magulang.





Lumabas sa bagong pananaliksik ng mga eksperto ng Toodler Toolkit, sa panahon ng pagkain, pagpapatulog at pagbibihis karaniwang nag-aalboroto ang mga bata kaya dito nahihirapan ang mga magulang.





Narito ang payo ng mga eksperto:





1. Kailangang may sapat na kaalaman ang mga magulang para i-manage ang tantrums o pag-aalboroto ng mga bata. Ang tantrums ay isang normal na pangyayari sa lumalaking bata dahil sa pagkakataong ito sila ay naghahanap ng atensyon, gustong maging independent kaya dapat ay respetuhin at huwag saktan.





2. Intindihin at kilalanin na ang pag-aalboroto ng mga bata ay karansan na 'emotionally draining' ngunit bilang mga magulang dapat ibalik ang masayang pamamaraan at pakikitungo sa mga anak o tinatawag na 'fun parenting'.





3. Pigilin o kontrolin ang sariling emosyon o damdamin, bago harapin ang pag-aalboroto ng mga anak. Dapat sa mga magulang ay huwag sabayan ang init ng ulo ng mga bata para iwas sa stress sa parehong indibidwal.







Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor.