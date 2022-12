Alamin kung paano tumawag ng ambulansya sa Australia

Available in other languages

Available in other languages

Highlights I-dial ang Triple Zero (000) sa panahon na may medical emergency

Kahit sino maaaring tumawag ng ambulansya saan ka man sa Australia

Magbigay ng malinaw at tamang impormasyon kapag tumawag ng ambulansya

May bayad ang serbisyo ng ambulansya

Ang ambulansya ay isang mahalagang sasakyan na ginagamit kapag nangangailangan ng emergency na pangangalaga katulad ng taong may sakit o nasugatan para mabilis itong madala sa pinakamalapit na ospital kung kinakailangan.





Ayon kay Dr Simon Sawyer isang Registered Paramedic at Director ng Education sa Australian Paramedical College.



Kailan dapat tumawag ng ambulansya

Maaaring marami at malawak ang hanay ng mga pangyayari sa paligid kung saan maaari kang tumawag sa triple zero para sa serbisyo ng ambulansya kabilang dito kung may taong:



inatake sa puso

sumasakit o sumisikip ang dibdib

kapag may nahimatay o biglang naparalisa

biktimaa ng karahasan, may binaril o nasaksak

may sunog, mahalaga kasi para mailigtas ang mga bata

may kaso ng seizures o epilepsy, may nahulog , at sugatan

Agad tumawag sa triple zero (000) kung may sugatan o nangangailangan ng medical attention. Credit: PixelsEffect/Getty Images Sabi ni Dr Sawyer, may mga pagkakataon na hirap hanapin ang lokasyon ng mga pasyente.



Kung ang lokasyon mo ay hirap matunton, dapat magbigay ng tama at malinaw na impormasyon sa iyong kinaroroonan dahil kung hind imo masabi ang iyong lokasyon hindi namin malalaman kung nasaan ka. Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, at Director of Education sa Australian Paramedical College.

Samakatuwid, mahalagang magbigay ng mas malinaw na impormasyon hangga't maaari kapag tumawag ka ng triple zero, paliwanag ni Dr Sawyer.





"Kapag nasa gitna ka ng music festival, sa loob ng supermarket, kung nasa sakahan ka at hindi mo alam ang address, wala kaming paraan para matunton ka".



Kahit sino maaaring tumawag sa Triple Zero (000)

Libre ang tumawag sa triple zero at maaari itong gawin 24 oras araw-araw. Maaaring gamitin ang landline, pay phone at mobile phone.





Dagdag ni Dr Sawyer, hindi rin kinakailangan na may load ang mobile phone para ikaw ay makatawag.



Kahit sino ay maaaring mag-dial sa Triple Zero (000). Hindi mo kailangang maging subscriber, hindi mo kailangang maging isang Australian citizen. Maaaring tumawag ang mga bata, at mga matatanda. Kahit nasa bakasyon ka lang, kahit saan sa Australia. Dr Simon Sawyer.

Kung ikaw ay pipi o may problema sa pagsasalita o problema sa pandinig, maaring mag-text sa 106, para sa text based service.



"Kahit bisita ka lang sa isang lugar sa Australia, hindi kinakailangang nasa bahay ka, pwede kang tumaga sa triple zero (000)", sabi ni Dr Sawyer. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

Ano ang mangyayari kapag tumawag ka sa Triple Zero (000)

Ang taong sumasagot sa tawag sa triple ay magtatanong at sila na din ang magdedesisyon kung emergency ang iyong sitwasyon.





kaya paalala ni Dr Sawyer mahalagang sagutin ng maayos at malinaw ang mga tanong ng triple zero operator.





"Dapat detalyado kung magsalita. Dahil bilang paramedic mahalaga na alam ko kung ano ang madadatnan ko. Maaaring ganito ang sitwasyon, halimbawa, naaksidente kami ang kasama ko ay hindi na humihinga, masakit daw ang dibdib niya..."





Nagtatanong din ang operator o call-taker kung ilan ang may sakit o sugatan.





"Ang detalyeng ito ay mahalaga, dahil kung isang [tao] maaaring isang ambulansya lang pero kung tatlo ang sugatan kulang ang isa, kaya magpapadala ng dagdag na ambulansya, "sabi ni Dr Sawyer.





Ang mga impormasyon gaya ng edad, kasarian ng pasyente ay mahalaga dahil nakakatulong ito para maihanda ng mga paramedics ang tamang gamot at mga apparatus na gagamitin.



Kasama ding itinatanong kung ang pasyente ay transgender o non-binary.





Dagdag nito ang alamin ang edad ng isang tao ay mahalaga. Halimbawa, "kung ang pasyente ay bata , may edad o matanda, para maihanda ang mga gamot na pwedeng ibigay pati ang dosage. Ito kasi ang dapat naming ihanda."



Sabi ni Mackay hindi lahat ng tawag sa triple zero (000) para sa ambulansya ay pinagbibigayan. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

Hindi lahat ng tawag para sa ambulansya ay pinagbibigayan

Ayon kay Lindsay Mackay ang Interim Executive Director ng Operational Communications sa Ambulance Victoria.



Hindi lahat ng tawag sa triple zero para sa ambulansya ay pinagbibigayan.



Isa sa limang tawag sa triple zero dito sa Australia ay hindi nangangailangan ng emergency ambulance. Lindsay Mackay, Acting Executive Director Operational Communications, Ambulance Victoria.

"Kapag nabigay mo na ang lahat ng impormasyon sa call-taker, nagdedesisysosn sila batay sa ginagamit nilang sistema..'"paliwanag ni Mackay.





Dagdag nito kapag hindi isinaalang-alang na isang emergency ang iyong sitwasyon, maaaring i-connect ka nila sa GP, sa botika o magpadala sila ng doktor o nurse para tulungan ka sa iyong sugat.



READ MORE Think before you dial: Police urge public to save Triple Zero calls for emergencies

Uri ng sasakyang ginagamit

Maraming uri ng ambulance vehicles ang ginagamit at kompleto ito sa gamit:



vans (karaniwang uri ng ambulansya)

four-wheel drives

motorbikes

buses

airplanes

helicopters

Provisional diagnosis

Dagdag ni Dr Sawyer kapag ang mga paramedics ay nasa lugar na ng pasyente, nagbibigay sila ng paunang diagnosis.





“Kami ang mga eksperto sa labas ng ospital para sa emergency health condition. Nagtatanong kami ng marami tungkol sa kalusugan ng pasyente kasama na ang history, kung may allergy o may gamot na maintenance. At lahat ng impormasyong iyon ang ginagamit namin para sa paunang diagnosis- kung ano ang nangyayari sa iyo."





Sa pangkaraniwan, dinadala ng ambulansya ang mga pasyente sa pinakamalapit na ospital, subalit paliwanag ni Dr Sawyer hindi ito ang palaging nangyayari.



Kung nakatira ka sa Tasmania, kadalasan sinasagot ng gobyerno ang bayad sa serbisyo ng ambulansya. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE

Sino ang nagbabayad sa serbisyo ng ambulansya?

Hindi sasagutin ng medicare ang gastos sa serbisyo ng ambulansya.





Ang singil sa ambulansya ay hindi pare-pareho naka-depende ito sa lokasyon at sa kondisyon ng pasyente.





Karamihan sa mga estado at teritoryo dito sa Australya ang pagtawag ng ambulansya ay may bayad ibig sabihin kung ang pasyente ay tumawag dahil may emergency mayroon itong bayad, may mga lugar naman na kada kilometro ang patak ng bayad.



Ang mga estado tulad ng Queensland at Tasmania ay may libreng ambulansya para sa lahat ng residente. Sa iba, kailangan mong magbayad para sa isang membership. Mahalagang tandaan, maaari mo pa ring gamitin ang serbisyo ng ambulansya kung wala kang membership, ngunit maaaring kailanganin mong magbayad. Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, at Director of Education ng Australian Paramedical College.

Kaya inirekomenda ni Dr Sawyer sa lahat na kontakin ang ambulance service.





"Maaari kang pumunta sa kanilang website o maaari mong kontakin sila. Hindi ka tatawag sa triple zero. Tatawagan mo ang ambulance services at itatanong kung nasa kategorya ka ng nangangailangan ng membership o hindi at papayuhan ka nila."





"Kung kailangan mo ng membership, mura ang mga ito. Karaniwan silang humigit-kumulang $50 sa isang taon para sa isang solong tao o humigit-kumulang $100 dolyar para sa isang pamilya."



READ MORE Is private health insurance worth it?

"Kung ang mga pasyente ay may private insurance, karaniwang kasama ang serbisyo ng ambulansya sa hospital cover, dagdag ni Dr Sawyer.





Alamin ang singil at bayarin sa inyong mga estado at teritoryo, bisitahin:



Maaaring bawasan o alisin ang mga singil sa serbisyo ng ambulansya para sa mga pensioner concession holders, health care concession card holders at Department of Veterans Affairs Gold Card holders sa ilang estado.



Taga-salin o interpreter ay maaaring gamitin

Pahabol na paalala ni Mackay kung hirap kang magsalita o maka-intindi ng wikang English walang dapat ipag-alala dahil maaaring gamitin ang lehitimong bilingual interpreter sa lahat ng panahon.