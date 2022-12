Amang namayapa, binuhay ang alala sa paggawa ng parol ngayong Pasko

Highlights Handyman sa Pilipinas ang ama ni Marifi Mendiola-Sumagaysay na sya ring nagturo para gumawa ng parol tuwing pasko.

Walang nangyaring selebrasyon ng Pasko sa nakaraang taon ang pamilyang Mendiola matapos pumanaw ang ama noong 2021.

Ang Parol o Christmas lantern ay bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino na na-impluwensya ng mga Espanyol.

Tumamlay ang pasko ng pamilya ni Marifi Mendiola-Sumagaysay dito sa Sydney taong 2021. Pumanaw kasi ang kanyang ama kaya wala silang ganang magdiwang, pati ang mga kaanak na naiwan sa Pilipinas.





Ngunit nitong taong 2022, mismong ang accountant na si Marifi ang gumawa ng paraan para muling buhayin ang kanilang pasko, bilang pagbibigay pugay sa namayapang ama na si Vivencio Mendiola.





"Hindi kami nagdiwang ng pasko noong nakarang taon, pero ngayon sabi ko bilang tribute gagawa ako ng parol para alalahanin ang taong nagturo sa akin na gumawa ng parol, " kwento ni Marifi.





Gawa sa recycled materials ang kanyang parol, pundasyon nito ay bakal mula sa patapong shoe rack ng pamilya, nakita nila ito habang nag-spring cleaning.





Alala pa nito noong bata pa si Marifi, dahil handyman ang kanyang tatay Vivencio napapalibutan ng parol ang kanilang bahay sa San Pedro Laguna tuwing pasko.





“Si tatay every Christmas mahilig gumawa ng parol materials nya kawayan, papel de hapon at glue ako ang katulong sa paggawa ng parol, kaya ang buong bahay namin ay napapalibutan ng parol.”





Dahil karamihan sa mga kapatid ni Marifi ay nandito na sa Australia, at nataong nakabakasyon ang mga magulang kasama nila kwento niya gumagawa ng paraan ang ama makagawa lang ng parol dito sa Australia.





“Gumawa si Tatay ng Parol, dahil walang kawayan ang bote ng softdrinks ang ginawa niyang body at nilagyan ng buntot, gusto kasi masaya lang ang pasko naming magpapamilya. “





Kwento ni Marifi hindi nila makakalimutan ang masayang alala na iniwan ng ama kahit pa noong bata pa ang mga ito.





“Factory worker si Tatay, pero kapag weekends at bagong sahod kasama niya kami manuod ang sine, kumain at kahit mga school activities, andun talaga sila dalawa ni Nanay. “





Dagdag pa ng accountant na si Marifi dahil kahit noon pa man ipinamulat ng kanilang mga magulang ang pagsunod sa tradisyon ng mga Pilipino lalo na sa pagdiriwang ng pasko.





Kaya ngayong nandito na sa ibang bansa, at may sarili na ding pamilya nangangako itong ipapasa sa mga anak at sa susunod na henerasyon ang nakagawiang tradisyon gaya ng pagsisimba at pagsasama-sama ng pamilya tuwing pasko.





At higit sa lahat ang pagpapalaganap ng tunay na diwa ng pasko ang pagbibigayan at pagmamahalan.





"Sinasabi ko sa mga anak ko huwag ninyong kalimutan ang ating mga pamilya sa Pilipinas, give what and whenever you can. Kasi ganun din kami pinalaki ni Tatay, magbigayan."





Kaya ngayong pasko napagtanto ni Marifi nawala man ang haligi ng tahanan ng pamilyang Mendiola, naisapuso at baon naman nila ang masayang alala at turo ng ama.