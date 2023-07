Ano ang mga responsibilidad kung mag-aalaga ng pusa sa Australia?

Key Points Mayroong higit sa 5.3 milyong alagang pusa sa Australya.

Bawat alagang pusa sa Australya na pinapayagang makalabas ng bahay ay pumapatay ng mga halos 186 na hayop bawat taon.

Ang responsableng pag-aalaga ng pusa ay kinabibilangan ng pagpapanatili sa iyong pusa na nasa loob ng bahay.

Makipag-ugnayan sa inyong local council o bisitahin ang kanilang website para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng pusa sa inyong lugar.

Cats make fantastic pets – providing companionship and various benefits to human health . But in Australia, outdoor cats are also prolific hunters of our native wildlife, and their roaming nature puts cats at risk of illness and injury.





Ang mga pusa ay magagaling na alagang hayop - nagbibigay pagkakataon na may kasama at iba't ibang benepisyo sa kalusugan ng katawan ng tao . Ngunit sa Australya, ang mga pusa na nag-iikot sa labas ay malimit na mga mandarayang mga mangangaso ng ating katutubong wildlife, at ang kanilang paglabas ay nagpapataas ng panganib ng sakit at pinsala sa kanila.





Ang mga pusa ay tanyag na bahagi ng kultura sa buong mundo. Mula sa pagiging kinikilalang mga banal sa mga Egyptian methodology nang libu-libong taon, sila'y naging sikat rin tulad ng Garfield sa Amerika hanggang sa Japanese Hello Kitty design phenomenon.





Isa sa tatlong mga bahay sa Australia ang may alagang pusa, na tinatayang higit sa 5.3 milyong alagang pusa.





Ang mga pusa rin ay likas na mga mandarayang mga mangangaso. Tiniyak ng mga mananaliksik na, sa kabuuan, bawat alagang pusa sa Australya ay pumapatay ng mga halos 186 na hayop bawat taon, at marami sa mga pagpatay na ito ay hindi nasaksihan ng mga may-ari ng pusa.





Bukod sa epekto ng mga alagang pusa sa wildlife ng Australya, milyun-milyong mga pusa ring ligaw ang nag-iikot sa buong Australya.





"Lahat ay pamilyar sa mga alagang pusa na pag-aari at inaalagaan, pero sa Australya, mayroon din tayong mga pusa na ligaw, at ang mga ito ay mga pusa na nabubuhay na hindi inaalagaan ng tao. Karamihan sa mga pusa na ligaw ay namumuhay sa kabundukan malayo sa mga bayan ngunit may isang grupo naman na nakatira sa mga bayan at lungsod, o sa mismong paligid ng mga bayan at lungsod, at tinatawag itong stray cat," sabi ni Sarah Legge, Biodiversity Councillor at Propesor ng Wildlife Conservation sa Charles Darwin University.





Ang mga pusa ay masayang makasama sa buhay.

Ang mga pusa ay banta sa wildlife ng Australya





"Ang mga pusa ay unang ipinakilala sa Australya kasama ng Unang Flotilya noong 1788. Ang mga pusa na ligaw ang pangunahing salarin sa pagkaubos ng higit sa dalawampung uri ng mga katutubong mammal at ang mga pusa ay patuloy pa rin na nagiging sanhi ng pagbaba ng populasyon hanggang sa ngayon," sabi ni Propesor Legge.





Kung susumahin natin ang epekto ng mga alagang pusa at mga pusa na ligaw sa natatanging wildlife ng Australya, araw-araw, ang mga pusa ay pumapatay ng higit sa 3.1 milyong mammal, 1.8 milyong reptilya, at 1.3 milyong ibon. Ayon kay Propesor Legge, mas marami pang mga katutubong species ng wildlife ang nasa panganib.





"Makikita natin ang mas higit pang mga pagkamatay ng mga katutubong uri ng hayop sa Australya sa mga susunod na taon at dekada kung hindi natin aayusin ang pagpapamahala sa mga pusa. Alam natin na ang mga pusa na ligaw ay isang problema pero sa katunayan, ang mga alagang pusa ay maaari ring makaapekto sa wildlife dahil kahit sila ay inaalagaan ng kanilang mga may-ari, kung pinapayagan ang mga ito na lumabas at mag-ikot sa labas, patuloy pa rin silang mangaso ng mga alaga. Nasa likas na ugali ng mga pusa ang mangaso. Maraming may-ari ng alagang pusa ang maaaring hindi alam ang ganitong gawain ng kanilang alaga, sapagkat ang kanilang mga alagang pusa ay karaniwang bumabalik sa bahay na may dala, sa average, isang sa bawat limang hayop na kanilang napapatay, at sa katunayan, may ilang alagang pusa na hindi man lang dinala ang kanilang mga pagpatay sa kanilang tahanan."





Isang ligaw na pusa ang nakunan ng larawan sa South Australia.

Ano ang mga responsibilidad bilang mga nag-aalaga ng pusa sa Austalia?





Ayon kay Propesor Legge, ang pinakamabisang paraan upang bawasan ang epekto ng mga alagang pusa sa wildlife ay ang pagsasagawa ng responsableng pag-aari ng alagang pusa.





"Iparehistro at i-microchip ang inyong pusa upang kung sakaling ito ay makalabas, mabilis na maaari itong maiuwi sa inyo, patuli nyo rin ang inyong pusa - upang maiwasan ang di-inaasahang pag-anak - at lalong mahalaga, panatilihing nasa loob o nasa ligtas na outdoor cat run ang inyong pusa."





Kung ikaw ay may alagang pusa o nag-iisip na magkaroon nito, ang regular na pagdalaw sa lokal na beterinaryo ay tutulong na panatilihing malusog at masaya ang inyong pusa.





"Ang mga beterinaryo ang dapat na pangunahing pinagmumulan ng impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga pusa. Siguraduhing makahanap ka ng beterinaryo para sa taunang health exams, bakuna, deworming, at kailangang medikal na plano para sa iyong alaga. Mas mabuting madiskubre at tugunan ang mga sakit sa lalong madaling panahon, at ang pinakamabisang paraan upang gawin ito ay magkaroon ng magandang relasyon sa inyong lokal na beterinaryo," sabi ni Dr. Garnett Hall, ang Presidente ng Western Australia Division ng Australian Veterinary Association.





Ang mga alagang pusa na lumalabas sa labas ng bahay ay hindi lamang nangangaso ng wildlife, kundi maaari rin silang maging biktima ng pinsala at sakit, sabi ni Dr. Hall.





"Ang mga pusa ay madalas na nag-aaway, na nagiging sanhi ng maraming masamang pinsala, at sila rin ay mas madaling mahawaan ng mga sakit tulad ng FIV at iba pang aksidente tulad ng pag-aaksidente sa sasakyan. Ang mga pusa ay likas na mga mamamatay-tao - nakikita natin ito sa kanilang mga ugali sa paglalaro. Mahilig silang habulin, hambalusin, at kagatin. Sa labas ng bahay, ang mga ugaling ito ay mabilis na naging mabisang mga patay na mangangaso."



Mga Epekto ng mga Pusa sa mga Lungsod sa Australya. Threatened Species Recovery Hub. Pakitandaan na ang tantiya ng populasyon ng mga alagang pusa na ipinakita sa poster na ito (4.9 milyon) ay nalampasan na; kamakailang survey ay nagtala ng bilang na 5.3 milyon.

Anu-ano ang mga batas tungkol sa pag-aalaga ng pusa?

"Ang mga batas tungkol sa pagpapamahala ng alagang pusa ay itinakda ng mga estado at teritoryo, ngunit ang aktwal na pagpapamahala ng alagang pusa ay isinasagawa ng mga lokal na pamahalaan, at maaari ring magtakda ng kanilang sariling mga karagdagang batas. Maaaring igiit ng mga lokal na pamahalaan, halimbawa, na lahat ng mga pusa sa kanilang lugar ay dapat mapatuli, o na ang lahat ng mga pusa sa isang partikular na distrito ay dapat mapanatili sa loob - kaya ibig sabihin, iba-iba ang mga batas depende sa kinaroroonan mo.





Bisitahin ang website ng iyong lokal na konseho para sa impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng alagang pusa sa inyong lugar.





"Kung tayo ay lahat ay magiging responsableng may-ari ng alagang pusa, ibig sabihin nito na maari nating masiyahan ang ating mga alagang pusa, dahil sila ay napakagaling na mga kasama, at maaari rin tayong magsaya sa mga fairy wrens at munting mga alimasag at sa lahat ng ibang katutubong wildlife na bumibisita sa ating mga hardin," sabi ni Propesor Legge.



Gusto mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging responsableng may-ari ng alagang pusa? Tingnan ang website ng iyong lokal na konseho at ang mga sumusunod na mga link: