Highlights Tinatayang 1.6 milyong mga Australyano ang nakakaranas ng atopic dermatitis o maari din tawaging eczema

Kadalasang lumalala ang eczema dahil sa init at pagpapawis lalo na sa mga lugar na may mainit at maalinsangang panahon

Kamakailan ay naaprubahan sa PBS ang mga advance therapy sa ilalim ng medicare

Ang Atopic dermatitis ay isang chronic inflammatory skin condition na dulot ng isang overactive immune system at ito ay isa sa pinakakaraniwan at malalang uri ng eczema ayon kay Professor Chris Baker, isang clinical dermatologist mula sa Melbourne at practising general dermatology na may interes sa advanced psoriasis therapies, photodermatology, phototherapy, skin cancer at clinical trials, siya din ang director ng Department of Dermatology sa St Vincent’s Hospital Melbourne.





"Atopic dermatitis is a very common skin condition that often begins in childhood that affects teenagers and adults as well. This is what people often call eczema. Eczema and dermatitis are often used interchangeably," aniya.





Makinig sa podcast

Advertisement

LISTEN TO Tinatayang 1.6 milyong Australyano ang nakakaranas ng atopic dermatitis SBS Filipino 24/02/2022 07:46 Play







Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.











Makinig sa SBS Filipino 10am-11am

Sundan Facebook for more stories