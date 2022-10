Maayos ba ang serbisyo sa mga migranteng nakatatanda sa sistema ng Aged Care?

Presented by TJ Correa

By Deborah Groarke

Sa naganap na Royal Commission into Aged Care Quality and Safety, inilatag ang adhikain ng sektor ngunit tila natabunan na ito ng matinding epekto ng COVID-19 sa mga residente at manggagawa sa aged care.





Bagaman para sa ilan, matagal na ang mga problema sa sektor at ang pandemya lamang ang nagpalala nito pero mas dapat ding tutukan ang isyu ng 'cultural gap'.





Pakinggan ang audio:





Ayon sa Centre for Cultural Diversity in Ageing, isa sa tatlong kailangan ng serbisyo ng aged care ay ipinanganak sa ibang bansa at inaasahan pang tumaas ang bilang na ito.

Napag-alaman ng Royal Commission na aabot sa mahigit isandaang libong matatanda ang naghihintay ng serbisyo sa bahay noon pa lamang Hunyo 2020 at inaasahan pa ang patuloy na pagtaas nito.

Sa ulat ng The Scanlan Institute, iminungkahi nito ang kabuuang pagbabago sa disenyo ng sistema ng aged care upang maresolba ang mga isyu ng sektor.