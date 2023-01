Australia Day Honours: "Never did I think I would be awarded for an act of charity"

Malinaw na naaalala pa ng taga-Tasmania na si Rachel Bessant kung paano labis na naapektuhan ang kanyang damdamin nang mapanood niya sa telebisyon kung paano nalibing ng buhay sa isang pagguho ng lupa ang isang buong paaralan - 226 na mga bata at guro - at sa kabuuan ay nasawi ang 1,126 katao sa Guinsaugon, Southern Leyte.





Isang nakakapanlumong natural na kalamidad noong 2006 ang bumago sa buhay ni Ms Bessant, isang katutubong ng Ormoc City sa Leyte. Matapos makabawi mula sa emotional stress na naramdaman niya nang mapanood ang sakuna, mabilis siyang kumilos at nagawang makalikom ng $13,000 na pondo na ginamit niya upang makatulong sa mga nakaligtas sa pagguho ng lupa sa kanyang lalawigan.





Mula noon si Ms Bessant ay regular na nagpapadala ng iba't ibang gamit - mula sa mga damit, pagkain hanggang sa mga wheelchair at kama sa ospital at sa kalaunan itinatag niya ang kawanggawa na Filipino Needy Children's Fund upang makapagbigay ng higit na tulong para sa mga bata at nangangailangang mamamayan sa Pilipinas kasama na ang programa sa pagpapakain para sa halos 3,000 mga bata sa paaralan. Isang gawaing kawanggawa na hindi niya inisip na magbibigay sa kanya ng parangal. Filipino Needy Children Fund Inc founder Rachel Bessant OAM Source: FNCFI





Sa Araw ng Australia noong 2019, siya ay ginawaran ng Medal of the Order of Australia (OAM) sa General Division ng 2019 Australia Day Honours Lists para sa kanyang serbisyo sa mga bata sa Pilipinas. Tunay na isang maipagmamalaking sandali para kay Rachel Bessant na tumayo kasama ang iba pang mga tumanggap ng gawad na ilan sa kanila ay mga doktor at abogado dahil siya ang nag-iisang Pilipino na nabigyan ng OAM sa taong iyon.





Rachel Bessant (right) after being awarded the Medal of the Order of Australia (OAM) in 26 January 2019 with co-volunteer and charity supporter Martha Beard with Mayor of Launceston Abert Van Zetten Source: Supplied





"When I walk to the stage, my name was called, I think there was about 250 guests, when I walked there and I'm the only Filipina, truly it's an honour. I stood up there with my head high and I thought 'Oh my God', thank you for giving me this opportunity," pag-alala ni Ms Bessant.





Walang tigil si Rachel Bessant sa kanyang gawaing kawanggawa na nagbibigay ng tulong sa maraming mga bata at mga tao na labis na nangangailangan sa Pilipinas at tumutulong siya na makalikom ng pondo para sa mga biktima ng mga bushfires ng Australia partikular na ang mga hayop na naapektuhan, ibinahagi niya na ipagmamalaki niya na hindi kailanman niya naisip na na makakakuha siya ng isang parangal na tulad nito sapagkat layunin lamang niya na makatulong sa mga nangangailangan.





Sa kanyang mga pagsisikap, siya ay nakatanggap din ng iba pang parangal mula naman sa Pilipinas kasama na ang Key to the City of Manila, at kamakailan lamang ay bilang Pride of Ormoc kasama ang iba pang sertipiko ng pagpapahalaga.