Australyanong paralympians, naghahanda na para sa Tokyo Games

Highlights Ang Paralympics ay isang kaganapan na naghahatid ng inspirasyon

Naghahanda na ang team Australia para sa Paralympic Games na aarangkada sa huling linggo ng Agosto

Umaasa ang mga paralympians na makahakot ng mga gintong medalya para sa bansa

Ang Paralympics ay isang oportunidad para sa mga may kapansanan na maibida ang mga angking galing sa larangan ng sports.





Isa sa mga sasabak ay si Ahmed kelly. Pangarap niya na makamit ang kanyang unang gold medal sa kanyang pangatlong paglalaro.





"Many Paralympians have had to overcome so many different challenges to get to the starting line or behind the blocks, and so on, and I think for us to get there and the stories everyone will hear is quite incredible. The sheer determination, the ability to never give up despite having a disability. I was just very fortunate to come to Australia with my brother Emmanuel, have the surgery, fall in love with sport, go through school and now I’m going to the Tokyo Paralympic Games."





