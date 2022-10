Maaring makaranas ng mga aftershocks ang Victoria matapos ang 5.9 magnitude lindol

Highlights Niyanig ng 5.9 magnitude earthquake ang Victoria

Eksaktong alas nuebe kinse ng umaga kahapon niyanig ng lindol ang isang bayan sa Mansfield, Victoria

Bagama't walang nasaktan, iniulat ang mga danyos mula sa Metro Melbourne at Mansfield

Bagama't tapos na ang lindol, payo ni Commissioner Andrew Crisp ng Victoria Emergency management na maging alerto pa rin dahil maaring magkaroon pa ng mga aftershock.





"Geoscience Australia are reporting there will be aftershocks and we have seen a number of those already and we're likely to see those for weeks and even months.





Advertisement













Makinig sa SBS Filipino 10 -11 ng umaga araw-araw