Bagong Philippine Honorary Consul to Queensland, itinalaga

Magbubukas na muli sa ika-1 ng Setyembre ang Philippine Consulate sa Brisbane para serbisyuhan ang mahigit sa 50,000 Filipinos sa Queensland.

Isang consular mission din ang isasagawa ng embahada sa Brisbane sa ika-5 hanggang ika-9 ng Setyembre.

Itinalaga bilang Philippine Honorary Consul to Queensland si Atty Sheryll Gabutero.





Ito rin ang hudyat ng muling pagbubukas ng Philippine Consulate sa Brisbane para serbisyuhan ang mahigit sa 50,000 na Filipino sa Queensland.





Magbubukas ang konsulado sa Morris Tower sa ika-1 ng Setyembre.



Magtutungo naman ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa Canberra para magsagawa ng consular mission sa Brisbane sa Eatons Hill Hotel ika-5 hanggang 9 ng Setyembre.





Ilan sa mga serbisyong ihahatid ng embahada ay para magparenew o mag-apply ng passports at mag-administer ng oath of allegiance para sa mga petitioners for dual citizenship.