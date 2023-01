Sa ilalim ng walang hanggang pag-ibig sa sining at kultura: Ang kuwento ng mga alagad ng sining na sina Mason Kimber at Mariam Arcilla

"I was interviewing her (Mariam) for our room in our share house, it was funny because she did not get the room but she got the guy. The interview was, I didn't know that actually was for a partner in a way, the way that it ended up," pagbibirong pagbabahagi ng visual artist na si Mason Kimber.





"I first came across Mason when I wanted to rent a room and he had a spare room in his share house. I didn't end up getting the room but we started hanging out because I found out that he was an artist and so, because I was writing about art and sort of growing up with art around me I thought that there was a commonality between both of us and we got along really, really well, and it kind of felt natural to eventually fall in love and move in together," salaysay ng arts writer na si Mariam Arcilla.





Artist Mason Kimber and Writer Mariam Arcilla (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Noong nakaraang taon ang dalawa ay nagkasundong magpakasal. Walang alinlangan na nais na ibahagi ang mga espesyal na sandaling iyon sa kanilang mga pamilya, ramdam ni Mariam, na maka-lola, ang pangangailangan para makita ni Mason kung saan siya lumaki bilang isang bata, kaya sa kalagitnaan ng taong 2018, lumipad sila pauwi ng Pilipinas upang bisitahin ang kanyang pamilya sa bahay ng kanyang lola sa Quezon City. Sa pagbisita sa bayang kinalakhan ni Mariam, tunay na isang alagad ng sining, gamit ang amethyst-purple na mga silikon ng panghulma, gumugol ng oras si Mason sa paghulma ng mga hugis ng mga istruktura tulad ng mga pintuan, bubong, bintana, at mga pader ng balkonahe pati na rin tulad ng mga halaman, mga muwebles, at mga pamana ng pamilya upang parangalan at isang paraan na rin upang mapanatili ang memorya ng pamilya ni Mariam at ang kanyang espesyal na lugar noong siya'y bata pa lamang. Ang mga gawang sining na tio ay ipinakita sa isang eksibisyon, ang Mason Kimber:Slanted Mansions noong Setyembre 2018 sa Sydney.





Mason (in white shirt) and Mariam (in blue shirt) with Mariam's cousin in Makati City (Supplied) Source: Supplied





"My intention is not to recreate the physical exactness of a space or object," ani ni Kimber, ‘it’s about capturing their memories and tangible qualities, and turning them into monuments to stories that are worth preserving.’

Mason Kimber holding the silicon mold he made out from the furniture wood carvings from Mariam's ancestral home in Quezon City (SBS Filipino) Source: SBS Filipino











Moulds being captured from 60-year old family chest, the Arcillas. (Supplied) Source: Supplied











Mason Kimber sharing the story behind his 'Slanted Mansions' artworks during an open art-studio at Shirlow street Studios in Marrickville NSW (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Si Mariam Arcilla ay isang digital marketer at manunulat para sa Museum of Brisbane, Art Incubator at Shirlow Street Studios. Sa Nobyembre, siya ang bubuo ng isang kaganapan sa Verge Gallery bilang bahagi ng serye ng pagsulat ng Running Dog , na nakatuon sa mga Pilipinong alagad ng sining na muling hinuhugis ang mga lokal na wika at slang .





Habang ang artist na si Mason Kimber ay magkakaroon ng solo exhibition sa Sophie Gannon Gallery sa Melbourne, na magbubukas sa Sabado ika-7 Setyembre at tatagal hanggang ika-21 ng Setyembre.





READ MORE Mariam Arcilla: Curating and featuring Australian artists