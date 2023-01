Sa puso ng Blacktown: Isang lokal na kapihan na pagmamay-ari ng Pinoy matapang na gumagawa ng kaibhan sa pakikisalamuha sa kapwa

Sa panahon ngayon kung saan halos bawat isa ay lagi na lamang abala sa kanilang mga ginagamit na mga bagong teknolohiya at mas kaunting tunay na pakikisalamuha sa pagitan ng mga tao, ang baguhan sa negosyo ng kape na matatagpuan sa gitna ng kanlurang Sydney ay naglalayong ikintal ang pangalan nito sa paglikha ng tunay na pakikipag-ugnayan ng tao.





Sa pagdiriwang ng ikalawang taon nito ngayong Disyembre at sa kanilang mga napagtagumpayan ang Young Lion's Cafe ay "committed to serving quality coffee daily, offering delicious food options and radiating goodness to all people we meet".





Start your day with a smile Source: Young Lion's Cafe





Ano nga ba ang mararanasan sa Young Lion's Cafe? Kasama ng mga palakaibigan at masayang tauhan nito, palaging may musika at makikinig na tawa dito. "Sometimes we have customers telling us that they can hear our laughter from along way away," ani ng co-owner na si Qwayne Guevarra at dagdag nito na "it's really that culture of gratitude and seeing life as a gift that we are able to really share that with our customers. It's really that encounter of just its joy".





Young Lion's Cafe friendly and cheerful crew Source: Supplied





Sa YLC, hindi lamang tasa ng kape ang makukuha ng mga tao, ngunit ang pakikipagkaibigan din. "We really try hard to remember our customers' names and their coffee orders because we want them to know that they are special and they matter."





Locals experience real person-to-person encounter while getting their cup of coffee from Young Lion's Cafe Source: Supplied





Ibinahagi ni Qwayne Guevarra na bilang isang lokal na kapihan, nais nilang tiyakin na ang mga customer ay nagtutungo sa kanilang cafe hindi lamang para sa kanilang kape kundi para sa karanasan din. At ang patunay nito ay ilang mga lokal na customer sa kalaunan ay naging kanilang mga kaibigan. "Over time over the last two years, we've developed some really good friendships with a lot of our customers that we can probably not call customers anymore, they're like our friends."





At Young Lion's Cafe, where customers eventually become friends. Source: Supplied





Sa unang bahagi ng taong ito, ang Young Lion's Cafe ay ibinoto bilang pinakamahusay na cafe ng Blacktown matapos ang mga coffee connoisseurs sa lugar ay nagsabi kung aling shop ang naghahain ng pinakamahusay na kape sa lugar.