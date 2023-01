James Whitlow Delano kinuhanan ang kanyang bersyon ng katotohanan hinggil sa extrajudicial killings sa Pilipinas

Ang eksibisyon ni Delano na ang pamagat ay “Normalizing extrajudicial murder in the Philippines,” ay bahagi ng kanyang tatlumpung taong pagsusuri sa bansa; sa kanyang pinakabagong obra, kanyang kinuhanan ng larawan ang kapangyarihan ng malahukom at huradong proseso (sa pamamagitan ng ‘Oplan Tokhang’) na malaki ang naging epekto sa maraming Pilipino partikular sa mga nakatira sa iskwater na bahagi ng Maynila.





Nilalayon niya sa kanyang koleksyon na makita ng mga tao ang proseso at yakapin ito para kanilang maunawaan ang kuwento sa mas makataong antas (at hindi sa balitang antas lamang); sa pagkaunawa dito, maaari itong makagawa ng pagbabago at ibalik ang mga bagay sa mas normal na paraan ng paggawa ng solusyon.





"Human rights is about respect and opportunity and to be able to pursue a full life in peace and when that is not present, I feel for the people and their situation and I like to try to create a voice for them.”

Sa nakakabagbag-damdaming panayam na ito, ibinahagi ni G. Delano sa SBS Filipino kung paano niya isinasagawa ang kanyang trabaho; ayon sa kanya, “What I was trying to do all my career is to imagine (while I’m working) to place someone in the shoes of the people who are going through what I’m photographing and to understand the subject better. The whole time there’s an inner voice in my head thinking, how can I translate what this place is like to people who have never been here? How can they understand the people who live in this place? That’s how I generally work when I’m on the streets.”





Interesado si G. Delano sa kultura, kalikasan at karapatang-pantaong mga paksa. Noong siya ay tanungin kung bakit karapatang-pantao, sinabi niya, “I look at somebody and I think why can’t they have the opportunity the same way that I do or you do. Why not? Human rights is about respect and opportunity and to be able to pursue a full life in peace and when that is not present, I feel for the people and their situation and I like to try to create a voice for them.”





Alamin pa ang mga naging karanasan ni G. Delano sa pagsaksi sa ekstrahudisyal na mga pagpatay sa Pilipinas sa panayam na ito.





Ang eksibit ay isasagawa sa Paddington Town Hall, Sydney at tatakbo mula ika-lima hanggang ika-dalawampu ng Mayo.





Bisitahin ang www.headon.com.au para sa karagdagang detalye.











