Pagpapalakas ng loob ng mga bata sa pamamagitan ng pageant: Little & Teen Glam Australia

Nilalayon ng Little & Teen Glam Australia na palakasin ang loob ng mga bata sa kanilang murang edad. Ang pagbibigay ng lugar sa mga magulang upang suportahan ang kanilang mga anak sa paggalugad sa mundo - at ang pagsali sa pageant ay isang paraan na magagamit para sa mga bata upang matuto ng mga bagong bagay, magkaroon ng mga bagong kaibigan at ipakita ang kanilang mga talento.





Little and Teen Glam Australia candidates Source: SBS Filipino





"Last year, when we decided for my daughter Yarelli to join the Little Miss Glam Australia, we didn't expect her to win the crown being she is timid and shy prior to the pageant," lahad ng Little & Teen Glam Australia national director Myra Montarde, at dagdag niya na ang kanyang anak ay nagkaroon ng labis na pagtitiwala sa sarili matapos na sumali sa paligsahan.





Ang pinale ay nakatakdang ganapin sa ika-27 ng Oktubre 2019 sa Fairfield RSL sa Fairfield NSW.