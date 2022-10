'Bring a plate' at ipa bang mga kaugalian sa pagtitipon ng mga Australyano

Listen to podcast here





Taong 1987 nang unang makatapak sa Australia ang nooy bente nuebe anyos na si Suchie Jones, nakapag-asawa siya ng Australyano na nireto ng isang kaibigan.





Maganda sa Australia ngunit tulad ng maraming Pilipino na unang dumating dito, talagang naculture shock siya.





Isang araw kasi ay inimbitahan siyang umattend ng pananghalian sa bahay ng isang kaibigan bilin sa kanya nito na 'bring a plate'. Naisip tuloy niya siguro ay walang masyado pinggan sa kanilang bahay kaya agad umuwi ng bahay..





"Tinanong ko ang husband ko, uy imbitado daw tayo sa lunch, sabi ko ano bang magandang plate na dalhin? Pinili ko pa yung pinakamagandang wedgewood plate tapos nung sinundo na ako nung friend ko...sabi niya hindi ang plate may laman. Naihi siya sa tawa! Sabi ko alam mo namang baguhan ako! Sabi mo bring a plate."





kaya simula noon lagi na siyang may dalang pagkain sa anumang okasyon.





Sanay siya sa buhay siyudad kaya naman kahit gabi ay bukas ang mall, pero dito pag patak ng alas sais ng hapon ay sarado na ang mall, ilang grocery store na lamang ang bukas.





Tulad ni Suchie marami ang naglahad ng kanilang mga kwento sa isang Facebook post sa Filipino community sa Queensland.





May ibang Pinoy na nag- imbita sa kanyang kaarawan, labis ang tuwa dahil madaming alak na dala ang kanyang mga bisita buong akala niya ay regalo sa kanya kaya tinungga niya ito hanggang sa maubos, huli na ang lahat ng malaman niyang hindi pala iyon sa kanya, kundi sa bisita dito kasi ay kanya kanyang dala ng alak.





Sanay din kasi tayong mga Pilipino na eat all you can kapag may pa okasyon, dito nag -iimbita ang celebrant sa isang hotel at kanya kanyang bili ng pagkain.





Ang abokado dito palaman sa tinapay habang sanay tayo na nilalagyan ng asukal o gatas masarap na meryenda.





Ang iba naman nahilo sa gutom ng umattend ng party pano kasi pica-pica lamang ang pagkain, tulad ng hiniwang ham at sausage, cheese, biscuit, ilang pirasong prutas at olives, na sinabayan ng wine.





Hindi rin uso sa mga australyano na ang mag share ng pagkain halimbawa kung sama sama kayong kumain at nag order, kung isang buong pizza ang kanyang order kakainin niya iyon mag isa, hindi tulad ng mga Pinoy na matitikman mo halos ang lahat ng kanilang ulam. Ika nga sharing is caring.





Aminin man o hindi minsan talagang napapatingin ka sa mga tao sa paligid lalo na kung, naka two piece ang ibang mga babae at naglalakad sa esplanade, mayroon namang lalaki na nakatapis lamang ng tuwalya habang nag gogrocery, at hindi mawawala ang mga naka apak kahit nasa loob ng mall.





Minsan mahihiya ka naman tumingin sa kasalubong mo dahil alam mong walang suot na bra.





Ang mga Pinoy sobrang ang pagmamahal sa kanilang mga bahay ika nga may sentimental value mahirap iwanan, kaya hindi gaanong lumilipat ng tirahan pero ang mga Australyano, lipat lang ng lipat kung saan may magagandang oportunidad.





Hindi mo rin kilala ang mga kapitbahay mo kahit ilang taon na kayong nasa iisang street, kaya hindi uso ang tsismisan. Kanyang kanyang buhay ika nga.





Ang morning tea naman akala mo ay iinom lang ng tsaa yun pla ay breaktime sa trabaho.





Hindi rin uso ang Sir at Ma'am kahit big boss mo pa ang kaharap, kung anong pangalan yun ang kailangan mo itawag.





Hindi rin comfort room o CR ang tawag sa palikuran kundi toilet at pwedeng lumabas sa klase anytime no need to say 'Ma'am may i go out?'.





kung di ka naman sanay siguradong mangangati ka kasi wala tabo at timba sa toilet, tissue lang.





Ang iba naman ang akala suntukan ang boxing day sa December 26, yun pala panahon kung saan madaming sale sa mga mall.





Tahimik ang karamihan sa Christmas, kalimitan natutulog lamang sila, tayo kasing mga Pilipino, sama-sama sa noche buena, bigayan ng regalo pagpatak ng alas dose.





Namiss niyo ba ang ingay ng paputok at kislap ng mga pailaw sa Pilipinas, dito kasi bawal ang paputok kundi sa presinto ang bagsak mo. Pero may bongga naman silang fireworks display sa esplanade kapag bagong taon.





Mapapagaya ka naman sa kanilang pagiging magalang, kasi babatiin ka nila ng 'how you doin mate?' kahit hindi kayo magkakilala, kailangan mo lang sagutin ng 'good thank you! yourself?'.





Ang salitang sorry at please ay karaniwan na rin dito, bilib naman ang marami sa pagiging independent ng mga Australyano, kung saan kapag dise-otso anyos kana maari ka ng umalis sa poder ng magulang at magsarili ng buhay.





Hindi madali para sa marami na unawain ang mga kakaibang kulturang ito pero pagdaan ng panahon unti-unti natututunan din. Bagay na napapangiti na lamang kapag naalala ang nakaraan.