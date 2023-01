Malibot nga kaya ng Australian singer-songwriter Cat Thompson ang mundo dala ang kanyang musika?

What could be her edge to go global? Well, she's Australian-born half Filipino and half Northern Irish and grew up in Japan and she's proud of her roots. She can take advantage of her heritage for her music to be heard in the Philippines, Asia, Europe and Australia.





Ano ang maaaring niyang kalamangan upang makilala sa buong mundo? Buweno, siya ay ipinanganak na Australyana, may dugong Filipino at kalahating Northern Irish, lumaki sa Japan at ipinagmamalaki niya ang kanyang mga pinagmulan. Maaari niyang magamit ang kanyang magkahalong pinagmulan upang madala ang kanyang musika sa Pilipinas, Asya, Europa at Australia.





Kamakailan lamang, nag-rekord si Cat Thompson kasama ang ilang producer mula LA na nakagawa ng mga kilalang awitin kabilang si Khaled at ang kanyang pangkat na gumawa ng mga kanta para sa malalaking internasyonal na artist tulad ni Arianna Grande at Jay Sean.





At bukod sa pagsulat at pag-awit ng kanyang sariling mga kanta, kaya ring sumayaw ni Cat Thompson. Kaya't abangan natin siya sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon pakinggan muna natin ang kanyang paglalakbay sa musika.





Cat Thompson with her choreographer James Dean (SBS Filipino) Source: SBS Filipino





Panoorin si Cat Thompson sa kanyang kaunting pagsayaw kasama ang choreographer na si James Deane.