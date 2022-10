Highlights Ang araw ang pinakamahusay na pinagmumulan ng bitamina D ayon sa ulat ng Cancer council Australia ngunit kailangan din protektahan ang balat laban sa kanser.

Ang kakulangan sa bitamina D ay maaring magdulot ng iba't-ibang sakit tulad ng pananakit ng buto at kalamnan ayon sa GP na si Dr. Lorie de Leon.

Isa sa apat na Australyano ang Vitamin D deficient ayon sa ulat ng Australian Bureau of Statistics.

"The only source of Vitamin D really is the sun. Kapag gumamit ng suncreen ang tao, bino-block nga nito ang UV rays but at the same time yung entry ng vitamin D para pumasok sa skin, na-bo-block kaya bumababa ang Vitamin D," ito ang pahayag ng GP na si Dr. Lorie de Leon na nakatutok sa kalusugan ng mga kalalakihan at kababaihan.





Makinig sa audio

LISTEN TO Paggamit ng sunblock maaring magdulot ng kakulangan sa Bitamina D SBS Filipino 13/05/2022 09:15 Play

Advertisement







Payo ni Dr. Lorie de Leon na mas maigi ang early sun exposure sa pagitan ng alas siyete at alas nuebe ng umaga dahil hindi pa gaanong mataas ang ultraviolet rays sa mga oras na ito.





Maari din umanong makakuha ng Bitamina D mula sa mga gatas na may Bitamina D o mula sa pag-inom ng Vitamin D supplement.





Ugaliin din ang pagpapa-check ng Vitamin D levels at gawin itong bahagi ng blood test maintenance lalo na sa mga nakatira sa estado ng Victoria kung saan mas konti ang araw.





"Mahalaga na ipacheck ang vitamin D pag ngapacheck sila ng cholesterol. Gawin itong bahagi ng blood test maintenance para malamn natin ano ang level natin. At kung halimbawa mababa ang vitamin D levels, kailangan ma-address yan."





Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.





Makinig sa SBS Filipino 10am-11am

Sundan Facebook for more stories