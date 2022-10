Mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang sinimulan ng bakunahan sa Australia

Highlights Mga bata umaasang makakabalik na sa kanilang normal na buhay matapos bakunahan.

Victoria ginawang mandatory ang booster shots para sa mga vital workers.

Northern Territory pinapayagan ng magtrabaho ang mga essential workers na nagpositibo pero walang sintomas.

Nabakunahan na ng kanyang unang dose ang sampung taong gulang na si Milloo Williams kahapon sa Frankston community vaccination hub sa Victoria. Isa sya sa libo-libong batang Australians na may edad lima hanggang onse anyos na nabakunahan kontra Covid-19.





Umaasa ito na sa pamamagitan ng kanyang pagpapabakuna maari na nyang gawin ang mga nagpapasaya sa kanya, habang sabi naman ng batang si Fletcher hindi nya naramdaman ang sakit ng karayom.





Williams: "Para makapaglaro na ako, makabalik sa eskwela at higit sa lahat ligtas ang buong pamilya ko."





Fletcher: " Takot ako sa tusok ng karayom pero hindi pala ganun ka tindi ,mabilis lang at hindi ko naramdaman ang sakit ng pagtusok ng karayom."





At ang bawat batang nabakunahan sa hub ay mag uuwi ng libro kung saan bida ang obra ng Aboriginal artist na si Emma Bamblett.





Ayon kay Bamblett, mas kampante ito na ligtas ang kanyang anak na si Jamison at pamangkin na si William, ngayong tapos na ang kanilang unang dose.





"Mas kampante ako na nabakunahan na ang aking bunso at ang pamangkin ko. Kasi palagi kami sa community mga Elders andun kaya importante ang bakuna para ligtas kami lahat."





Saad ni Federal COVID-19 Task Force Commander Lieutenant [[leff-ten-uhnt]]-General John Frewen, lahat ng batang may edad lima hanggang onse anyos, ay maaari ng magpabakuna. Dagdag nito hindi din dapat ipag-alala ng mga magulang ang hakbang na ito dahil one-third lang ng dosage na Pfizer vaccine ng mga matatanda ang ibinibigay sa mga bata.





Habang may dalawang buwan na pagitan o interval ang dalawang dose, ibig sabihin silang mga batang nagpabakuna kahapon ay makakatanggap ng kanilang pangalawang dose sa darating na Marso.





At dahil dito para maseguro ng gobyerno na sapat ang supply, umangkat pa ito ng dalawang milyong doses na inaasahang magagamit sa Enero 21.





"Pagsisimula ng pagbakuna sa mga 5-11 years old ay importanteng bahagi ng vaccination plan ng bansa. Ayon sa PM may 800,000 doses ang nasa mga botika at may paparating na 400,000 ngayon."





Pero puna ni Opposition leader Anthony Albanese, pahirapan ang appointment bookings.





"Parang iba yata ang nangyayari dito sa paligid at sa sinasabi ng nasa pamunuan ngayon. Maraming magulang ang hirap ang magbook ng appointment at hindi pa din dumarating ang ibang gamot."





Ayon kay New South Wales chief paediatrician Matthew O'Meara, resulta ito ng kakulangan nga mga staff, kaya maraming appointment ang nakansela.





"Alam ko may mga vaccines appointment bookings ang nakansela, dahil din sa kulang ang staff ng GP o sa botika. At yong mga nagtatrabaho sa supply chain kulang din dahil nagkakasakit na."





Samantala kung ang Victoria at New South Wales ay kompirmado ng tuloy sa naunang petsa, sa pagbabalik ng mga bata sa eskwelahan, Iniurong ng dalawang linggo sa Queensland ang balik eskwela at inaasahang sa Pebreo A-siete pa makakabalik sa silang nasa hindi year 11 at 12.





Habang sa estado ng Victoria iniutos na ni Victoria health minister Martin Foley mandatory na ang booster shots sa mga essential workers. Bunsod ito ng tumataas na bilang ng mga tinatamaan ng virus at nasa ospital.





Kabilang dito silang nagtatrabaho sa healthcare, aged care, disability at emergency services, prisons and corrections, at hotel quarantine.





Kasama din silang mga nagtatrabaho sa food distribution gaya ng manufacturing, warehousing and transport, supermarkets and retail, matadero o nagkakatay ng hayop, seafood at meat processing.





" Lahat sila ay kailangan double doses na vaccinated at dahil kailangan natin sila sa pang-araw araw vulnerable sila na magkasakit kaya dapat protektado sila para patuloy ang operasyon dito sa esetado."





Panawagan ng mga eksperto sa Victoria, tatlong buwan lang matapos ang second dose dapat magpa booster shot na agad.





Lalo’t pumalo sa 34,808 ang naitalang panibagong kaso kahapon at dalawa naman ang binawian ng buhay.





Nasa 818 ang ginagamot sa ospital at 118 ang nasa I-C-U.





Samantala, sa New South Wales tinagurian naman deadliest day kahapon matapos 18 ang namatay.





Kabilang ang tatlong taong gulang na bata ang namatay sa bahay. Kaya taos pusong nakikiramay si chief health officer Doctor Kerry Chant.





"Napakalungkot na umabot sa 18 ang namatay , 6 ang babae, 11 ang lalaki at isang bata na namatay sa kanilang bahay. Ang isang lalaki na nasa 30's mula sa Eastern Sydney ang namatay sa ospital.





Ayon kay Dr. Chant umabot sa 20,293 ang tinamaan ng virus sa New South Wales kahapon.





Nasa 2,030 ang nasa ospital at 159 ang nasa intensive care. At ang mga bilang na ito ay mababa dahil hindi naisali ang nagpositibo sa ginawang rapid antigen tests.





Kaya inaasahan nitong linggo, isasama na sa sistema ang pagbilang ng resulta ng rapid antigen tests.





Inamin din ni Prime Minister Scott Morrison kahit pa umabot na sa higit 5,000 ang nasa ospital dahil sa Covid sa buong bansa, lumalabas na epektibo pa din ang vaccine laban sa variant na Omicron.





" Ang Omicron nagmulat sa atin na kailangan nating labanan at magpatuloy ang buhay. Tumataas ang bilang ng kaso at sa ngayong may 5,097 nasa ospital dahil sa Covid pero mas matindi pa din ang nakaraang variant."





Inilabas din nito ang bagong alituntunin na sino Mang mga manggagawa na naging close contact ng may virus ay maaaring hindi mag-isolate lalo na silang mga vital workers gaya ng nasa healthcare , food supply chain at emergency services sector kapag wala silang sintomas.





" Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, apektado ang ating workforce mga frontliners kahit saan sektor kaya dapat i-maximise natin ang mga mahalaga sa patuloy na paglaban natin sa Covid-19.





Kahapon, pumalo sa 9,581 ang naitatalang panibagong Covid-19 sa Queensland, halus limang daan ang nasa ospital at 21 ang nasa I-C-U.





At sabi ni chief health officer John Gerrard, ang Gold Coast ang nangunguna sa may mataas na kaso.





"Alam natin lahat na hindi pa tapos ang pandemya at ngayon dito sa Queensland nagsimula na ngang umakyat ang kaso. Sa Gold Coast ang may pinakamataas na kaso, dahil na din sa turista at marami sa taga doon ang walang bakuna."





Pumalo na sa 938 ang kaso sa ACT.





Sa Tasmania 1,218 ang tinamaan ng virus, habang sa South Australia 4,024 ang panibagong kaso at 2 ang namatay.





Sa Northern Territory 404 ang kaso ng Covid-19 kada araw at dahil nararanasan din ang kakulangan ng mga manggagawa sa tinatawag na essential work sector, maari ng bumalik sa trabaho silang mga close contact kapag walang sintomas ng virus. Sa kondisyon na sasailalim ito sa rapid antigen test araw araw, magsuot ng masks, at mag isolate ng pitong araw kapag wala sa trabaho.





Sa Western Australia naman tatlo ang bagong naitalang kaso pero lahat ng tinamaan ay naka-quarantine.





Para sa karagdagang inpormasyon tungkol sa covid 19 sa inyong wika bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus.