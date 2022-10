Alamin ang karapatan ng mga kabataan at paano binigyan ng proteksyon sa ilalim ng batas ng Australia

Pakinggan ang audio





LISTEN TO Children’s rights in Australia and how they are protected SBS Filipino 11/05/2022 09:32 Play







Advertisement

Nakapaloob sa Convention on the Rights of the Child na isang international human rights agreement ang karapatan ng isang bata. Kabilang dito ang karapatan nilang maging ligtas sa lahat ng panahon, makapaglaro, makapag-aral at lumaking maayos at malusog.





Ayon kay Paula Gerber na isang Professor ng Law sa Monash University at kilalang iskolar na nagpakadalubhasa sa international human rights law, at sa karapatan ng mga bata. May malaking papel ang mga magulang para maging maayos at malusog ang paglaki ng mga bata.





Highlights





Sa Australia ang pag-aaral ay mandatory sa lahat ng bata mula edad 6 hanggang 17 taong gulang.

Sa edad na 15 pinapayagang magtrabaho ang mga bata subalit limitado ang kanilang oras.

Ang mga batang 10 taong gulang na nagkasala sa batas ay maaaring arestuhin, sampahan ng kaso sa korte at ikulong.

“Ang mga batang isinilang dito na may angkop na visa ay agad nakakabenepisyo ng Medicare. At ang lahat ng bata ay binibigyan ng bakuna at pinapatingnan sa doktor naka-programa na ito mula ng sila ay isinilang."





Australian children are eligible to access the healthcare system of the the country. Source: Getty Images/Fly View Productions





Tandaan din na may karapatan ang mga bata na maging ligtas saan man sila naroon.





Dagdag ni Professor Gerber nakasaad sa batas ang mandatory reporting laws, kung saan ipinag-uutos ng batas na dapat isumbong sa ahensya ng gobyerno kapag may pinaghihinalaang biktima ng pang-aabuso.





Nalalapat ito sa mga pagkakataong may pisikal, sekswal, emosyonal na pang-aabuso, pagpapabaya at expose ang mga bata sa karahasan sa loob ng pamilya.





“ Ang batas ay nag-uutos sa mga propesyonal na agad magsumbong kapag may hinala o nakikitang pang-aabuso sa mga bata sa ahensya ng gobyerno [Department of Human Services].





Kabilang sa may 'mandatory reporting obligation' ay mga doktor, nurses, guro, pulis, at mga taong nasa organisasyon ng simbahan."





In Australia, school is mandatory for children between the ages of six and 17. Source: Getty Images/JohnnyGreig





Sa Australia mandatory sa lahat ng mga bata mula edad 6 na taong gulang hanggang 17 na pumasok sa eskwelahan.





“ Kinakailangan na pinapapasok sa eskwelahan ng mga magulang ang mga bata. Sa primary schools dalawang beses sa isang araw ginagawa ang pag-check ng attendance.





Sa high school, bawat subject naman.At kapag may higit 5 absences na sa isang taon, gumagawa na ng hakbang ang mga principal para makita ang kadahilanan."





Sa ngayon tinatayang nasa 20,000 na mga bata ang naka-home-schooling at para maging legal dapat kumuha ng permit ang mga magulang at magbigay ng regular na report sa kalagayan ng pag-aaral ng kanilang mga bata sa Department of Education.





Maliban dito pinapayagan lang ng batas ang mga bata na magtrabaho sa isang employer kapag nasa edad 15.





“Istrikto ang pinapatupad nating batas para sa mga 15 taong gulang na nag-tatrabaho, maliban sa mga nade-deliver ng newspaper at nasa entertainment na sektor dahil alam natin lumalabas sila sa pelikula."





Ang mga batang may edad 15 hanggang 18 ay pinapayagan ng batas na magtrabaho ng 3 oras bawat araw o 12 oras kada linggo kung panahon na may pasok.





Kapag school holiday o walang pasok naman maari itong magtrabaho ng 6 oras bawat araw o 30 oras kada linggo.





Pinaliwanag din ng professor ang batas na nagbibigay pahintulot sa may edad labing walong taong gulang na maari ng mag-asawa.





“Istrikto ang batas ng bansa kapag child marriage ang pag-uusapan, dahil may parusan na 9 na taon na pagkabilanggo kapag isasagawa ang sapilitang pag-aasawa o arranged marriage.





Samantala aabot sa 9 hanggang 25 years naman ang pagkabilanggo kapag ilalabas ang bata sa ibang bansa para ipakasal."





Ayon kay Doctor Faith Gordon ang Associate Professor at Deputy Associate Dean of Research sa Australian National University’s College of Law.





Kapag ang dalawang tao ay gustong magpakasal, ngunit hindi pa ito nakatungtong sa edad na dise otso, dapat magpakita ng consent o pahintulot ang mga magulang, at may permiso din mula sa korte.





Subalit ang korte ay nabibigay pahintulot lamang sa hindi pangkaraniwang pagkakataon.





The Convention on the Rights of the Child include the right to be safe, the right to play, the right to get an education and the right to grow up healthy. Source: Getty Images/franckreporter





Taong 1990 nakipagkasundo ang bansang Australia sa United Nations Convention on the Rights of the Child, pero ang batas ay iba-iba sa bawat estado o teritoryo.





“Ang lahat ng estado at teritoryo ay may iba't ibang batas ukol sa karapatan at proteksyon ng mga kabataan. Ibig sabihin may mga batas na ipinapatupad sa New South Wales sa mga kabataas na hindi ipinapatupad sa Victoria."





Sinabi ni Propesor Gerber ang Australia ay nangangailangan ng mga batas na mas malinaw na nagsasaad ng mga karapatan ng mga bata at ang mga proteksyon na karapat-dapat sa kanila.





“Mayroong international human rights treaty at ang Australia kasamang nakipagkasundo dito kaya may mga batas na ipinapatud sa nasasakupan nito. Isa sa kapulungan ay naglalayong alisin ang racial discrimination.





Kaya ang Australia ay ipinatupad ang Race Discrimination Act, pati ang Sex Discrimination Act. Mayroon ding kapulungan sa child rights pero wala pang children's rights act na naisabatas sa bansa."





Dito sa Australia ang batang may edad sampung taong gulang kapag lumabag sa batas maaari itong arestuhin, sampahan ng kaso sa korte at makulong.





Sabi ni Propesor Gordon kumpara sa ibang bansa, ang Australia ang isa sa may pinakamababang edad, kung saan pinapanagot na sa batas kapag nagkakasala.





“ Lumalabas sa pag-aaral na ang utak ng bata ay nagde-develop pa hanggang 25 taong gulang. Kaya ang pagpapanagot sa mga bata sa edad na 10 taong gulang ay hindi nararapat.





Pinuna na ito ng UN para itaas ng Australia sa 14 taong gulang at ang pagbabagong ito ay umani ng maraming suporta sa aktibista, abogado at komunidad."





Indigenous rates of incarceration are just astronomical and experts say there needs to be more resourcing and support. Source: Getty Images/Don Arnold





Malaking isyu din ang lumulubong bilang ng mga kabataang Aboriginal ang nakapiit sa kulungan.





“Mataas ang bilang ng mga katutubo o indigenous na nakakulong. Sa mga Aboriginal na kabataas na may edad 10-17 na taong gulang tinatayang nasa 6% sa kabuuang populasyon, subalit sa mga youth detention centres mga 56 % sa buong populasyon."





Sabi pa ni Propesor Gerber ang mga programa sa paglilipat ng korte ay gumagana nang maayos, ngunit higit pang kailangan ang mga mapagkukunan o resources.





Dagdag ni Propesor Gordon maliban sa mapagkukunan, kinakailangan din ang suporta.





“Karamihan sa mga kabataang ito ay biktima din at kulang ang kanilang natatanggap na suporta sa komunidad. Dahil walang nakukuhang suporta , ito ang nagpapalala sa kanilang sitwasyon."





Dahil dito mas kinakailangan ang mga community legal centres, para sa suporta nilang may mga isyu sa batas para mapadali ang pag-usad ng kanilang kaso.





“May mga community legal centres sa buong bansa na nag-aalok ng serbisyo depende sa income o kita ng pamilya para sa libreng legal advice, bukas din ang Aboriginal legal centres.





Ang importante dito alam ng mga tao na may mga tulong at suporta na ma-access ng mga ito, dahil may legal aid system na pinunduhan ng gobyerno at maaaring maka-apply ang sinuman."