Koalisyon ipinakilala ang mga bagong lider ng partido

Presented by Shiela Joy Labrador-Cubero

By Krishnani Dhanji

Coalition unveils new party leaders 31/05/2022







Napiling bagong Liberal leader ang dating Defence, Home Affairs at Immigration Minister na si Peter Dutton. Inatasan sya na muling itayo ang partido.





Si Dutton ay isa sa mga tumulong para maalis sa puwesto ni Prime Minister Malcolm Turnbull.





Highlights





Lumabas sa pag-aaral at ginawang survey bago ang halalan nitong Mayo na hindi popular si dating Prime Minister Scott Morrison sa mga kababaihang botante.

Umaasa ang bagong Liberal leader Peter Dutton makilala ang tunay nyang pagkatao at hindi lang tandaan ang nagawa nyang pagkakamali.

Kinumpirma David Littlepround ang bagong lider ng Nationals at Deputy naman si Senator Perin Davey.

"Hindi lang kami sunod-sunuran sa Labor. Gagawa kami ng mga batas na magpapagaan at magbibigay seguridad sa buhay ng mga Australians, lalo na silang mga sinasabing nakalimutan ng gobyerno sa malalayong sulok ng bansa."





Umaasa naman si Deputy Leader Sussan Ley, na makakakuha silang muli ng boto mula sa mga kababaihan sa susunod sa eleksyon.





"Alam namin na hindi kami nakakuha ng malaking suporta mula sa sektor ng kababaihan nitong nakaraang eleksyon at ang mensahe ko sa kanila. Narinig at napakinggan namin kayo at kami na ang magiging boses nyo."