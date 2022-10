Community volunteers sa Sydney at Melbourne, nagbayanihan para sa mga apektado ng COVID lockdown

Highlights Nakipag-partner ang grupo sa mga Filipino food distributors at ibang Filipino shops bilang tulong sa mga local business at maihatid pa din ang Filipino community spirit sa pamamagitan ng mga food packs.

Malaking hamon para sa mga organisasyon ang pagkakaroon ng fully vaccinated na community volunteers

Bukod sa tulong mula sa mga Filipino community groups, maari din mag-access ng COVID Disaster Payment at Emergency Relief Payment mula sa pamahalaan

“Thank you so much Gawad Kalinga Australia, this is so much I didn't expect this much pero thank you very much malaking tulong po ito samin while we are in isolation.”





Ito ang bahagi ng pasasalamat ni Michelle Fiskilis sa kanyang Youtube channel matapos makatanggap ng grocery bag mula sa Gawad Kalinga Australia. Naka-isolate si Michelle at ang kanyang pamilya na taga-Shepparton matapos maging primary contact ng COVID-positive ang kanyang asawa.





“Napakasarap ng feeling ng meron ka lang marinig na Thank you at ngayon nila appreciate ang hirap ng buhay na ika-6 lockdown na ang dami nag-tier 1. Ngayon nila naapreciate yung tulong ng isang organisasyon gaya ng Gawad Kalinga, ng isang kababayan.”





Advertisement

Ayon kay Marisa Vedar, company secretary and Victoria state head ng Gawad Kalinga Australia, ang emergency food relief ay isa sa mga programa ng grupo kung saan namamahagi ng mga Filipino food grocery packs o grocery vouchers sa mga matinding naapektuhan ng pandemya gaya ng mga nawalan ng trabaho, mga naka-quarantine o nag-isolate at mga mismong nagpositibo sa COVID-19.











“What we’re trying to do is were not just helping kababayans na mga naka quarantine o nahihirapan dahil sa may financial problem, tinutulungan din namin ang local Fiipino businesses na masustain nila ang negosyo.”





$20,000 ang nakuhang grant ng grupo mula sa Victorian government multicultural commission para sa programang ito. Ngunit bago pa man ay may nauna ng grant para naman sa psychosocial and mental health program gaya ng online Zumba, yoga at ang peer-to-peer support para maibsan ang pakiramdam ng isolation.





“Nabigyan kami ng grant. Nagkaroon kami ng pagkakataon magtraining ng peer-to-peer mental health support, meron kaming Hotline. Ang Gawad Kalinga ay tumatanggap ng may gusto mo may kausap, you know depressed ka.





Kailangan mo na may makausap na gusto mo kapwa Filipino din. Pwede sila tumawag sa aming hotline 0452 481 187 .”





Bagaman hindi ito formal counselling, handa ang mga trained volunteers na makinig at makipag-usap. Inire-refer din nila sa mga psychologist at health professionals, kung kinakailangan.





Matinding koordinasyon at pag-iingat ang isinasagawa ng grupo lalo pa’t mahigpit ang mga restrictions kamakailan kaya malaki ang pasasalamat ni marisa sa mga volunteer.





“Nakakatuwa kasi kung kelan nagkapandemic, dumami yung volunteers, yung mga volunteers namin na active ngayon were actually the international students na natulungan last year, Naexperience nila na kung paano natulungan ng Gawad Kalinga and now its time for parang payback”





Tulong at suporta para sa mga lubhang naapektuhan ng pandemya

Volunteers preparing grocery packs Source: FCCVI Facebook page





Hamon din para sa Filipino Community Council of Victoria, Incorporated ang pag-aabot ng tulong ngayong pandemya.





Ayon kay Marlon De Leon, pangulo ng FCCVI, hinikayat nila na maging fully vaccinated na ang kanilang mga staff at volunteer upang maging protektado.





“Malaking challenge paano kang gagalaw sa sitwasyon na alam mong napadelikado din para sa ating staff and volunteers so we have increased our capacity to respond by training and developing more volunteers, lahat ng volunteer natin we make sure na trained ng infection control.”





Getting ready to distribute emergency relief packs Source: FCCVI Facebook page





Bilang accredited ng Victorian Government, isa sa mga programa ng grupo ang pamamahagi ng impormasyon sa komunidad kaugnay ng COVID-19 katulad na lamang ng lockdown restrictions and rules at vaccination drive.





“Ang focus natin right now this pandemic is to support mga disadvantage na kapwa Filipino kasama na ang Senior Citizen, international students, mga single parents, temporary migrants at job seekers.”





Volunteers helping out pack the relief goods from donors Source: FCCVI Facebook page





Pitong libong grocery bags na ang naipamigay ng grupo ngayong 2021 sa mga senior citizen, estudyante, mga naka-isolate at iba pang nangangailangan. Tinutulungan din nila ang mga international students sa paghahanap ng trabaho at work placements sa pakikipag-ugnayan sa Department of Jobs.





Kaya naman hinihikayat ni Marlon na magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page ang mga nais humingi o magbigay ng tulong.





“Nandito ang Filipino Community Council para tumulong. Una huwag po mahiyang humingi ng tulong at kung kayo po ay nagalala sa privacy at impormasyon.Yan po ay pinapangalagaan natin at nirerespeto natin ang bawat isa."





"Konting dagdag po ng pang-unawa at sa dami din ng humihingi ng tulong hindi din gaanun kabilis makakarespond lalo po kung malayo sa ating base sa Brooklyn.”





Sydney Community Volunteers

Sa bahagi naman ng New South Wales, isang Filipino Australian ang nagsimula ng bayanihan sa komunidad. Ngayong matinding lockdown sa sydney ay may nailapit kay Ella Ponce-Watts na ang isang Pinoy international student na kapapanganak pa lamang at nagpositibo sa COVID-19 at agad niya itong tinulungan.





“Since I'm cooking, I started on my own na sige pagluto ko muna kayo. Hanggang sa shinare ko sa mga kaibigan ko hanggang sabi ng mga kaibigan ko, Ella mas mabuti kasi hindi mo mausustain kung magisa ka during sa recovery period so which is true so that's what I did nagpost ako ng mga Emergency Aid na to sustain that."





Bumuhos ang nagpahatid ng tulong kay Ella kaya naman mas pinalawig pa niya sa iba pang mga nangangailangan gaya ng mga ibang nagpositibo sa COVID, naka-quarantine, mga senior citizen, disabled at marami pang iba pa.





Bago pa man ang lockdown ay si Ella pa mismo at mga anak niya ang naghahatid ng mga pagkain pero dahil sa matinding restrictions ay hindi na maari ito kaya laking pasalamat niya sa mga tumutugon sa tuwing nagpopost siya sa social media para maihatid o may maghatid ng tulong.





“Alam mo yung 5 kilometers sa akin, pagkain dito papunta doon na 5 kilometers tapos yung from 5 kilometers alam mo yung pasa pasa hanggang sa makarating siya doon which is sambayan, which is mapi-feel mo talaga na this is real, parang ramdam mo yung love ng isat isa na we are one.”





Sinimulan ni Ella ang insiyatibo na ipagluto at magbigay ng kaunting groceries sa mga naapektuhan ng COVID-19 sa Sydney noong nakaraang taon at hindi niya akalaing lumaki ito hanggang sa ngayon kung saan may nakikipagtulungan nang iba’t ibang organisasyon.





Ani Ella, patuloy siyang magiging tulay sa ng mga nangangailan at nais tumulong sa ganitong mga krisis.





“The community has been trying to reach out those people. Nag-iinitiate ako. People love to support if you do good things. It's very contagious.





So instead na inggitan sa gitna ng dark times nating lahat, walang ganun. Lahat we are encouraging each other and we are trying to support each other."





COVID Disaster Payment at Emergency Relief payment

Maari din makatanggap ng COVID Disaster Payment mula sa pamahalaan kung nabawasan ang oras sa inyong trabaho habang lockdown. Pwede din mag access ng Pandemic Leave disaster payment ang mga inabisuhang magquarantine o self isolate, Kung naging close contact o nagpositibo sa virus, o naantala ang oras ng trabaho habang naghihintay ng COVID test result.