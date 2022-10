Hinayaan mo bang mag-expire ang visa mo habang ikaw ay nasa Australia?

Taong 2018 dumating sa Australia ang 25-anyos na Italyanong karpentero na si Giacomo (hindi niya tunay na pangalan) na naka-Working Holdiay Visa. Matapos nito ay kumuha siya ng student visa.





Kalaunan, nakahanap siya ng employer na mag-i-isponsor sa kanya para sa Temporary Skill Shortage visa.











Sinumang hindi mamamayan ng Australia ay kailangang may hawak na tamang visa

Maaari kang makulong at mapa-alis sa Australia kung iligal ang panananatili mo sa bansa

Kung lampas na sa 28 araw ang pag-overstay, maaaring maharap sa 3 taong exclusion period







Agad na nabigyan ng Bridging Visa A si Giacomo matapos niyang magpasa ng kanyang aplikasyon para sa 482 Visa. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang pag-sponsor sa kanya.





"I applied for a sponsorship visa in November 2019, and then I entered a bridging visa for the sponsorship. In May, when COVID arrived, I lost my job, so I lost my sponsorship."





Nawalan siya ng trabaho sa simula ng COVID-19 pandemic, at ipinagpaliban ng kanyang employer pag-sponsor sa kanya.





Nakatanggap si Giacomo ng abiso mula sa Department of Home Affairs, nagsasabing mayroon siyang 35 araw par i-withdraw ang kanyang 482 Visa application at mag-apply para sa isa pang visa o umalis sa bansa.





Matapos ito, nag-apply siya ng visitor visa sa tulong ng isang migration agent. Pero tinanggihan ang kanyang aplikasyon dahil lampas na sa 28 days pagkatapos na ma-expire ang kanyang student visa na siyang huling visa na hawak niya. Ini-apela niya ang desisyon.





Ilegal na pananatili sa Australia

Ayon kay Emanuela Canini, isang migration agent sa Migration World, karamihan ng mga tao sa Australia ay legal na narito sa ilalim ng partikular na uri ng visa. Gayunpaman, minsan may ilan na hinahayaang ma-expire ang kanilang visa.





"Usually, most of the people who let their visas expire are mainly visitor visa holders but also students."





"In my experience, there are also some who are on a working holiday visa who and don’t understand when the second working holiday visa starts and consequently miss the visa end date."





Binigyang linaw ni Canini ang pagiging ilegal o isang unlawful non-citizen sa Australia.





"It’s not true. When the visa expires, it expires."





Dagdag niya na kung matapos ang visa ng isang tao at sila'y nasa Australia pa rin, magiging labag sa batas ang kanilang pananatili at sila'y maaaring ikulong o ma-deport mula Australia.





Pag-alis ng Australia na expired na ang visa

Sinabi ng Migration Agent at Accredited Lawyer na si Alessia Comandini mula sa Comandini Migration Services, kung ma-expire ang visa ng isang tao, maaaring mag-apply ng Bridging Visa E sa Department of Home Affairs para manatiling legal sa Australia habang inaayos ang pag-alis sa bansa.





"With this bridging visa E, they will be granted time to legally leave the country, and they will avoid any detrimental consequences like being detained at the airport.”





Kung wala pang 28 araw ang pag-overstay ng isang tao, mas marami itong alternatibo na pwedeng gawin.





Ani Ms Comandini posibleng mag-apply para sa partner o student visa o COVID-19 Pandemic event visa.





Tatlong taong exclusion period

Limitado naman ang opsyon para sa tao na mahigit sa 28 araw na ang ilegal na pananatili sa ilalim ng expired na visa.





Sa ilang kaso, maaaring maharap sa tatlong-taon ng exclusion period kung saan walang anomang visa na maaaring ibigay, sa paliwanag ni Ms Comandini.





"If you remained in Australia illegally for more than 28 days, any future application for an Australian visa will be subject to an exclusion period."





"This means that you will be unable to be granted a visa to travel to or to stay in Australia for a minimum of three years. This period will apply even if you left Australia voluntarily."





Ang 3-taong exclusion period ay nagsisimula mula sa araw ng pag-alis sa Australia.





Ipinapataw ito doon sa mga hindi nakapag-resolba ng kanilang ilegal na katayuan sa loob ng 28 araw na ma-expire ang kanilang visa at para sa mga umalis ng Australia bilang mga unlawful non-citizens o habang may hawak na bridging visa C, D or E





Napakahalaga na maintindihan kung kailan matatapos ang iyong visa at magbilang ng 28 araw matapos na ito'y mag-expire.





Paano nga ba maiiwasan ang ilegal na pananatili sa Australia?

Pinakamabuti na tandaan ang visa expiry date, ani Ms Canini.





Makikita sa visa grant letter kung kailan matatapos ang iyong visa. Maaari ding tignan ito sa VEVO portal ng Department of Home Affairs, gamit ang impormasyon ng iyong passport at visa.





Sa mga pagkakataon kung saan may katibayan ang isang tao na may labis na takot at banta kung mapapabalik sa kanyang bansa, maaaring mag-apply para sa protection visa sa Australia kahit expired na ang visa.





Kung hindi kayang magbayad para sa legal na representasyon, may tulong na maaaring magamit. Magtungo o makipag-ugnayan sa:





NSW

Refugee Advice and Casework Service (RACS) (02) 8355 7227





Immigration Advice and Rights Centre (IARC) (02) 8234 0700





Legal Aid NSW (02) 9219 5790





Victoria

Refugee Legal (03) 9413 0100





Asylum Seeker Resource Centre (ASRC) (03) 9326 6066





Victoria Legal Aid (VLA) 1300 792 387





Queensland

Refugee And Immigration Legal Service (RAILS) (07) 3846 930





Western Australia

Circle Green Community Legal (08) 6148 3636





