COVID Nurses sa Pilipinas pagod na

Magkaibang grupo rin ang mga medical personnel na nag-aasikaso sa mga COVID at non-COVID patients.

Nagkukulang na ang ospital ng mga nurses on–duty.

Binibigyan ng De Los Santos Medical Center ng incentives ang kanilang mga nurses sa mga COVID wards mayroon silang risk allowance, housing at transportation.

'Siguro, fifty nurses ang kulang namin. So even if we have the adequate number of beds that we can dedicate for covid, wala naman akong nurse' Dr. Nilo De Los Santos, Vice President for Medical Affairs at Chief Medical Officer ng De Los Santos Medical Centre





