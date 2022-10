Paglaban sa postnatal depression sa panahon ng COVID

Highlights Nahaharap sa mataas na panganib ng postnatal depression ang maraming ina dahil sa epekto ng pandemya

Maaring pisikal at emosyonal ang dahlia ng pag-develop ng postnatal depression

Mahalagang matukoy ang mga sintomas at mabigyan ng kaukulang paggamot ang depresyon upang maiwasan ang paglala

Karamihan sa mga kababaihan ay makakaranas ng mga sintomas ng baby blues pagkatapos ng panganganak dahil sa mga bagong responsibilidad ng pagiging isang ina.





Bagama't ito ay karaniwan, marami din ang nakakaranas ng karagdagang depresyon dahil sa pandemya.





Ayon sa GP na is Angelica Logarta-Scott ang postnatal depression ay under diagnosed sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos manganak kaya mahalaga na may kaalaman ang mga kababaihan tungkol sa kondisyon.





“As of the moment 12 to 13 percent of women develop this but because its under diagnosed the numbers could be more than that.”





