Pagpapatunay ng pagmamahal sa pag-aksyon

Ito ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam, dapat itong palaging sinasamahan ng pagkilos, ito ang paniniwala ng nagtatag ng grupong "Love in Action" na si Tess Manalang.





"Hindi lang laging we will love just for the sake of loving, we should always couple it with action. Do it in action, para makita na totoo na nagmamahal ka," ang sabi ni Tess Manalang.





Nakausap ni Dan Villanueva si Tess Manalang na nagbahagi kung paano nagsimula ang lahat para sa gawaing misyon ng kanilang grupo upang tulungan ang mga higit na nangangailangan.