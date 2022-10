DOJ ginagalang ang desisyon sa kaso ni Senador de Lima

highlights Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra na nagtitiwala ang DOJ sa “good judgment at impartiality” ng hukuman at iginagalang nila ang desisyon ng hukuman

Mayroon pang dalawang kaso si Senador de LIma nakabinbin sa korte

Nanatili naka-detina si Senador de Lima

Ayon sa Muntinlupa RTC Branch 205 nagkulang sa ebidensiya ang kaso inihain laban kay Senador de Lima