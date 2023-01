Dr Cen Amores: NSW Local Woman of the Year

Sa mga nakalipas na taon, si Dr Cen Amores ay nakatanggap ng maraming pagkilala dahil sa kanyang komunidad na gawain para sa mga migrante at populasyon ng mga refugee. Sa taong ito, bilang karagdagan sa mahabang listahan ng kanyang mga natanggap na pagkilala, natamo niya ang gantimpala na NSW Local Woman of the Year (Auburn electorate).





Ibinahagi ni Dr Amores na ang pagkilalang ito ay kaugnay ng kanyang papel bilang kasalukuyang taga-pangulo ng Auburn Small Community Organization Network (ASCON); ito ay grupo ng apatnapu’t tatlong Culturally and Linguistically Diverse (CALD) na komunidad na tumatakbo para bigyang serbisyo ang mga lugar sa lokal na pamahalaan ng Auburn.





"I have been responsible in coordinating all the community initiatives for the service of the different communities in the area," ayon kay Dr Amores.





" For example we have been organizing every year the refugee camp in my neighborhood which highlights the difficulties and trials that refugees from all different backgrounds have to go through before they reach their freedom in Australia."





Ang kahinaan at pagka-uhaw sa kalayaan ng komunidad ng refugee ay dalawa lamang sa mga dahilan ng motibasyon ni Dr Amores sa pagbibigay-serbisyo sa kanila.





Nang tanungin hinggil sa kahalagahan ng kontribusyon ng kababaihan sa ganitong klase ng gawaing pangkomunidad, pinaniniwalaan ni Dr Amores na ang ‘empathy’ o pakikiramay ng mga kababaihan ay mahalaga para sa mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong hindi kayang makapagsalita sa kanilang sarili, at mga taong walang boses.