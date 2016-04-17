Mga Sagradong Sayaw ni Emmanuel Santos

Published 17 April 2016 at 12:22pm, updated 17 April 2016 at 12:45pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
Sacred Dances, mga sagradong sayaw na nahuli ng Pilpinong alagad ng sining, anak ng Cordillera Emmanuel Santos sa kanyang lente mula sa mga katutubong Australyano sa Cape York. Kasalukuyang nasa Portfolio Gallery sa Melbourne, kanyang binigyang pugay ang ritwal at pinahahalagang tradisyon ng mga Katutubong Australyano. Larawan: Emmanuel Santos, mga Sagradong saya sa Portfolio Gallery, Melbourne (SBS Filipino)
Published 17 April 2016 at 12:22pm, updated 17 April 2016 at 12:45pm
By Maridel Martinez
Source: SBS
Available in other languages
Ang mga Sagradong Sayaw ay maaring makita sa Portfolio Gallery sa Melbourne