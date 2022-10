Dapat bang magpabakuna kontra COVID ang mga buntis?

Highlights Walang sapat na katibayan upang magrekomenda ng regular na paggamit ng bakuna sa COVID-19 habang nagbubuntis

Ang desisyon na tumanggap ng bakuna ay dapat na ikonsulta sa isang midwife o doktor

Tulad ng bawat gamot o bakuna, ang COVID vaccine ay maaaring may mga side effects

Ayon sa General Practitioner na si Angelica Logarta Scott na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, kahit na hindi nagpapahiwatig ng anumang pag-aalala sa kaligtasan o pinsala sa pagbubuntis ang mga available data ng COVID vaccine, walang sapat na ebidensya upang magrekomenda ng regular na paggamit ng bakuna sa COVID-19 sa panahon ng pagbubuntis.





“It’s not routinely recommended as of the moment. However, if a pregnant woman meets the definition of being vulnerable or high risk, for example if she has a pre-existing condition then the COVID-19 vaccine is an option.





Ibinahagi din ni Dr Scott na ang bawat buntis ay dapat talakayin ang kanilang indibidwal na sitwasyon sa kanilang doktor.





"I think it’s important that because of the absence of evidence, the decision to receive the vaccine should be an informed consultation with a midwife or the doctor."











