Paalam PNoy

highlights Nahalal na ika 15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayo 2010

Sa illailm ng kayang administrasyon inihan ang kaso ng Pilipinas sa usapin ng teritoyo sa South China Sea sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagdesisyon sa panig ng PIlipinas noong 2016

sa ilalim ng kanyang pamumuno isinulong niya ang 'daang matuwid' at kinilala ang sambayang PIlipino bilang kanmyang 'boss'

Pumanaw sa edad na 61 taong gulang sanhi ng renal failure secondary to diabetes kahapon ika 24 ng Hunyo ang dating Pangulo Noynoy Aquino











'Mission accomplished ka Noy, be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had you as our brother. We will miss you forever Noy' Pinky Aquino-Abellada kapatid ni dating Pangulo Noynoy Aquino





