Pangamba sa epekto ng Facebook news ban sa pagbakuna laban sa COVID-19

highlights Naapektuhan din ang ilang mga grupo tulad ng mga government health websites at community groups.

Sinabi ng Facebook na hindi nag bago ang layunin nitong laban ang pagkalat ng maling impormasyon

May mga source na kwestyunable ang kredibilidad ang kinukuha ang oportunidad sa pagkawala ang mga ahensya ng news

May mga pangamba na maaaring maapektuhan ang nalalapit na roll-out ng bakuna laban sa COVID-19





