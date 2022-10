Mga inaasahan ng Pinoy ngayong 2021

Nick and Emerald Adelino

"Looking forward to the opening of our small business"

Para sa mgamagulang na sina Nick at Emerald, ang 2020 ay isang mapait at matamis na taon. Kahit na si G. Adelino ay natanggal sa kanyang trabaho dahil sa pandemya, ang mag-asawa ay biniyayaan ng isang malusog na batang lalaki.





Ibinahagi ni Ms Emerald na tinuruan sila ng 2020 na maging malakas alang-alang sa kanilang bagong silang na anak.





"Our teamwork needed to be stronger. I wouldn't be able to do things without him [Nick] especially in parenting."





Ngayong 2021, inaasahan nila ang pagbubukas ng kanilang sariling tattoo shop sa West ng Sydney.





"We were supposed to open our tattoo shop before Christmas but because of the pandemic we had to delay it. Hopefully by January we will open it."





Dagdag pa ni G. Adelino na bilang isang bagong magulang, nabubuhay sila sa bawat araw.





"We are just living each day as it comes. Nakatuon kami sa pagpapalaki ng malusog na sanggol."





Nick and Emerald Adelino looks ahead this 2021 Source: Nick Adelino





Niño Deomano

"Looking forward to local travels"

Habang ang 2020 ay isang mahirap na taon para sa lahat ayon sa government worker at miyembro ng KIKO choir na si Niño Deomano, ito rin ay isang taon kung saan marami tayong natuklasan na mga mga bagong bagay sa ating sarili.





"I've heard of stories and people I've met that from there, they managed to branch out into something else. It gave them clarity as to what they want to do with their future."





Naniniwala siya na ang pananampalataya at pag-asa ay kapaki-pakinabang sa paglalakbay sa buhay ngayong 2021.





"With the new normal, we would benefit greatly from actually looking at the brighter side of life. What have we learnt, what have we forgotten during those when we were too busy."





Idinagdag pa niya na inaasahan niya ang maraming mga lokal na paglalakbay sa taong ito hindi lamang upang suportahan ang mga lokal na negosyo ngunit upang mapabuti ang kanyang kalusugan sa pag-iisip.





"I think local travel is essential for mental health and supporting the economy and getting in touch with people."





Bukod sa mga ito, nasasabik din si G. Deomano na kumanta nang pisikal sa simbahan at pagbutihin ang kanilang serbisyo sa pamayanan ng Filipino.





"With KIKO choir, we’re looking forward to sing in the church and go back to the mass however that might look. And to improve our services to the community we have to keep planning. It maybe online or physically."





Niño Deomano is looking forward to more local travels Source: Niño Deomano





Grenessil Histon

"Looking forward to a healthier world and a cure to the virus"

Para sa nurse, asawa at ina na si Grenessil Histon, ang 2020 ay taon ng repleksyon.





Ngayong 2021, ibinahagi niya na nais niyang maging isang mas mabuting babae, ina at asawa.





"This year, I would see to it that I'll be a better mum, wife and a good person to other people."







Inaasahan din niya ang isang mas malusog na mundo at umaasa din na makapaglakbay sa buong mundo pagkaraan ng maraming mga bakasyon kasama ang pamilya ang nakansela noong nakaraang taon.







"A healthier world and to be able to travel again. I hope we can find a cure to this virus. The opportunity to be able to see the world is a blessing."







The Histon family Source: Grenessil Histon







