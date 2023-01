Filomates @ 5: Ipinagdiriwang ang pagkakaibigan, pinapanatiling buhay ang 'bayanihan'

Available in other languages

Available in other languages

"This is our way of helping, welcoming them, making them feel at home, and para hindi sila ma-left behind," ayon kay Gee Magno, isa sa kasalukuyang admin ng Filomates community.





Ipinagdiriwang ang kanilang ika-limang taon ngayong Agosto, umaasa ang grupo na magpatuloy na mag-serbisyo sa mga Pilipino na nasa Australya na at doon sa mga kababayan na nais magtungo sa Australya.





Sydney Volleyball Cup event that was formed with Filomates (Supplied by G. Magno) Source: Supplied by G. Magno





A group of Filipinos playing badminton formed with Filomates (Supplied by G. Magno) Source: Supplied by G. Magno