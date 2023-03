Awit na nabuo sa gitna ng lockdown

“I want the people to know me as a singer who tells a story when she sings. I want them to feel the emotion of the song that I sing.”





Mahalaga para sa singer na si Gienel Ninon na maka-connect sa kanyang audience sa pamamgitan ng pag-awit.





Highlights





Nagsulat ng kanyang unang awit ang 22 taong gulang na singer sa gitna ng lockdown

Naging produktibo si Gienel sa pamamagitan ng music collaboration at virtual na pagkanta

Inspirasyon ng kantang 'Coffee' ang pagmamahal ng dalawang taong magkasamang umiinom ng kape







