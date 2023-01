Paghahanap ng sariwa at abot-kayang mga prutas at gulay

Available in other languages

Ito ang mismong dahilan kung bakit sinimulan ng Pilipino-Australyano na si Ivy Kamesky at kanyang asawa na magtungo sa Flemington Market upang maghanap ng abot-kaya at sariwang prutas at gulay at dalhin sa kinalaunan ay ialok ito sa kanilang lokal na komunidad at nabuo ang 'We Box Em Fresh'.





Inulit ng ina na may dalawang anak, ang halaga ng pagbibigay ng sariwang prutas at gulay sa ating mga pamilya na hindi makakasakit sa ating mga bulsa. Nagbigay din siya ng ilang mga tip tungkol sa pag-papanatiling sariwa ng ating mga prutas at gulay.